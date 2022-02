Vladimir se fue a la guerra - 24/02/2022

Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena.

"He tomado la decisión de una operación militar especial", informó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una anticipada (aunque indeseable) declaración televisiva. Minutos después comenzaron a viralizarse en las redes sociales imágenes que daban cuenta de explosiones en la región de Kiev, el este y sur de Ucrania. “El presidente Putin ha elegido (lanzar) una guerra premeditada que causará unas pérdidas y un sufrimiento humano catastróficos”, advirtió el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado que se transformó en la primera respuesta internacional ante la avanzada bélica. "Rusia es la única responsable de la muerte y destrucción que causará este ataque", insistió. “Estados Unidos y sus aliados van a responder de una manera decisiva y unida. El mundo va a hacer que Rusia rinda cuentas por esto”, amenazó públicamente metiendo al microondas la Guerra Fría y alimentando la fantasía de un conflicto bélico de incalculables consecuencias.

"Rusia lanzó ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos", confirmó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien ayer por la tarde dictó el Estado de excepción en el país. En el mismo día el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que da permiso a sus ciudadanos para llevar armas de fuego y actuar en defensa propia. Por la noche, mientras las imágenes de los cielos iluminados por el fuego comenzaban a circular, un grupo autodenominado Unidades de Defensa Territorial lanzó una convocatoria en redes sociales a defender a su país: “Cualquiera que sea capaz de sostener un arma puede unirse”. Ay.

Putin justificó su ataque bélico como una respuesta al pedido de ayuda de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, regiones separatistas de Ucrania. En su alocución incluso habló de “proteger a personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”. Por eso, aseguró, su operación militar "no afectará a civiles". La frase más repetida y menos creíble en la historia de las intervenciones bélicas.

En Ucrania se denunciaron al menos ocho muertos tras el primer ataque ruso, pero la lista podría ir aumentando. Las principales potencias bélicas convocaron a reuniones especiales a sus áreas de defensa y el presidente del Consejo Europeo citó a una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países "para discutir la crisis y otras sanciones con consecuencias graves y devastadoras a Rusia por su acción". ¿Hasta dónde puede escalar esto? Hoy es dificil de imaginar. Pero cualquier escenario, como dice la canción infantil citada al inicio del nius, da pena y dolor.

¿Cómo puede afectar el conflicto bélico la balanza comercial argentina? Ya se sabe: si hay guerra, hay nota a los argentinos que viven ahí. Pero también hay nota sobre cómo afecta al país el conflicto armado. Es que si bien la frontera de Ucrania y Rusia está a 13.400 kilómetros, el efecto económico se sentirá también en estas latitudes. Para explicarlo, nada mejor que una nota de Delfina Torres Cabreros. Por un lado, siendo Rusia el segundo mayor exportador de petróleo y gas, podemos prever un encarecimiento del combustible que el país subsidia y que antes de esta escalada bélica ya necesitaba importar. Por el otro, una apreciación de los granos y cereales derivada del conflicto podría mejorar la recaudación por exportaciones. Claro que el punto negativo de todo esto es que esa suba de los precios internacionales seguro traerá aparejada mayor presión inflacionaria. Pero eso ya no es noticia.

¿Senadores o Diputados: dónde se discutirá primero el preacuerdo con el FMI y quién se come el desgaste? Cristina Fernández está al tanto del trazo grueso pero no participa de la redacción de la letra chica del acuerdo con el Fondo. Por eso desde el Senado prefieren que el proyecto del Ejecutivo ingrese al Congreso para su tratamiento por la Cámara Baja. Allí el Frente de Todos no tiene quórum propio y debe negociar. Allí, además, le tocará a Sergio Massa y al flamante jefe de bancada, Germán Martinez, llevar adelante los esfuerzos para lograr la aprobación. En el medio de esa disputa comenzaron a volar los “borradores” del acuerdo y, como explica Pablo Ibáñez en esta nota, desde el gobierno advertían que algunos de ellos fueron "intervenidos" para tratar "de ensuciar la negociación".

La Coalición Cívica presentó un proyecto para autorizar al Gobierno a cerrar con el FMI. El partido de Elisa Carrió busca sostener la idea que comunicó al interior de Juntos por el Cambio sobre la importancia de evitarle al país el default y a la sociedad “un trauma”, tal como dice en sus considerandos el proyecto de ley. No está escrito pero también se sabe: darle la responsabilidad completa también permite después separarse de las consecuencias.

Habemus aumento oficial de gas: el Gobierno oficializó la suba del 20% en las tarifas para los usuarios residenciales y del 36% para las distribuidoras. Además, establece ajustes para las empresas productoras y distribuidoras de gas de entre 36% y 70%, según el usuario. En la audiencia pública de mediados de enero las compañías habían solicitado incrementos en las tarifas finales de entre 76% y 80% en promedio. El Estado seguirá subsidiando a los usuarios residenciales para que paguen solo el 29% del costo del gas.

Desde agosto 100.000 mujeres se jubilaron por el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. En los últimos seis meses 100.000 mujeres de todo el país se jubilaron y otras 50.000 iniciaron su trámite para lograrlo en el marco del programa que reconoce años de aportes por las tareas de cuidado y crianza. La iniciativa de la Anses entró en vigencia el 1° de agosto pasado y alcanzó ya casi al universo total de mujeres que estaba previsto que podrían jubilarse de "manera inmediata" con esta nueva norma, que era de 155.000. Por la ley de retiro anticipado para quienes tengan los aportes pero no la edad reglamentaria, también impulsada en 2021, se iniciaron 14.000 trámites. Los detalles los trae Delfina Torres Cabreros.

La economía rebotó tras la crisis pandémica y creció 10,3% en 2021. Se trata de la máxima suba desde el inicio de la serie en 2004, al superar el 10,1% de 2021. Según el Indec crecieron casi todos los sectores, con el mayor aporte hecho por la industria, seguido del agro y el comercio.

#NoEsNoticiaPero: Rodríguez Larreta confirmó que se encuentra “consolidando un equipo” con miras a las presidenciales de 2023. "Falta mucho para hablar de candidaturas, pero sí es cierto que vamos consolidando un equipo, una propuesta y una alternativa en Juntos por el Cambio", señaló el jefe de Gobierno porteño, quien sumó en las últimas horas a su armado rumbo a las presidenciales del año próximo a la dirigente bonaerense y especialista en seguridad Florencia Arietto.

Cabandié intentó una defensa por los incendios en Corrientes: “La situación es crítica”. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aseguró en una reunión de la Comisión de Ambiente del Senado que el 95% de los incendios forestales que se desatan en la Argentina son "por acción humana". Y aseguró que "es compleja" la situación actual en el país, donde la sequía y la bajante de los ríos provocó un aumento de los focos ígneos en los últimos años.

Los incendios forestales aumentarán un 50% en 2100, advierten expertos de la ONU. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alerta de que los gobiernos no se están preparando para hacer frente a esta escalada que amenaza la biodiversidad.

La Renga denuncia “discriminación” y muda a Río Negro el show suspendido en Neuquén. La banda tenía previsto tocar el 19 de marzo en la capital provincial. En la ciudad dicen que el recital no se autoriza por la cantidad de público que podría reunir, pero el organizador acusó a la municipalidad de ejercer censura encubierta. “Hace unos días en ese mismo espacio tuvo lugar la Fiesta de la Confluencia, en donde actuaron artistas de todo el país y de todos los géneros, con una convocatoria, según los medios locales, de más de 150.000 personas por día". La banda de Mataderos finalmente decidió trasladar su show a la provincia vecina de Río Negro.

