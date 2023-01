Es tendencia: los cafés y restós “extra pet friendly” donde los “perrhijos” son recibidos a lo grande

Goldens vestidos con la camiseta de Argentina, caniches andando en carritos con sombra, bulldogs que comen sentados en la mesa con sus dueños y hasta “perrinfluencers”, con decenas de miles de seguidores. Son cada vez más los perros que vemos ocupando lugares humanos, tanto en la vida de su dueño como en la dinámica social.

Los perrhijos son tendencia entre los jóvenes sub 35 especialmente aquellos sin hijos o que transitan su primer embarazo. “En el último tiempo se potenció la búsqueda de bienestar del perro como individuo y basándonos en sus necesidades de especie, algo que no se tuvo en cuenta durante muchos años donde predominaba la educación en base a castigos”, opina Ivana Alvarez, Médica Veterinaria de la Universidad del Salvador. “Este nuevo rol del perro en la familia hace que, tal como se modernizó la educación de niños, la educación canina también mute a una mirada mucho más empática”.

Esta nueva filosofía, con una base más emocional, lo que busca es que el perro se pueda sentir cómodo en su entorno diario y familiar. “Irónicamente, esto significa educar al humano, mucho más de lo que educamos al perro”, confiesa Ivana, quien tiene una comunidad de más de 55 mil personas en Instagram que la siguen por sus herramientas y consejos. “Teniendo un humano que entiende cómo se siente su perro y cómo debe actuar en respuesta a eso, puede acompañarlo, hacerlo sentir seguro, planificar actividades”.

Recibí nuestro newsletter La ecuación del disfrute

El newsletter de coordenadas sobre tendencias de Maleva y elDiarioAR. Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Con tanto acceso a las redes, y persiguiendo este nuevo paradigma, dejar al perro durante largas horas encerrado en el departamento es algo que los dueños buscan evitar a toda costa. Si existe la posibilidad de llevarlo al “coffee office” o a compartir unos tragos con amigos, es sin dudas un plus. Desde la Ecuación del Disfrute - el newsletter conjunto entre elDiarioAr y la revista digital de lifestyle MALEVA (www.malevamag.com) -, salimos a recorrer la ciudad en busca de lugares extra pet friendly; que no solo se limitan a recibirte con tu perro en las mesas de la vereda, sino que también tienen algo especial para ofrecerles a ellos, como un comensal más. Desde Caballito hasta San Isidro, seleccionamos cinco propuestas que vos y tu perrhijo no pueden dejar de conocer.

1) Mirtha: el perro celebrity y su café que planea convertirse en un paraíso perruno / Pedro Goyena 665 - Caballito.

Mirtha es el nombre del Bulldog Inglés que vemos en el logo de este lugar descansando plácidamente en una taza de café. Pero no solo eso, sino que Mirtha existe y es el perrhijo de la influencer Valentina Salezzi, creadora de un café full rosa y femenino en Caballito que busca convertirse en la cadena más Pet Friendly de la ciudad. Si los sueños se hacen realidad, en un tiempo podríamos llevar a nuestros perros a un Mirtha con patio grande, pileta y pelotero exclusivos para ellos.

“Mirtha es parte de mi familia, para mí es mi hija, así que no concibo un lugar donde no pueda entrar ella. Si ella no entra, entonces tampoco entro yo”, confiesa Valentina, quien también trabaja como chef en un programa de televisión. “Acá no solamente pueden entrar los perros, sino que los atendemos de una forma especial”.

Así es, porque los “amigos perrunos” en Mirtha tienen baldes de snacks gratis para agarrar mientras están en el café, además de agua disponible en todo momento. Casi como si fuera un cumpleaños infantil, antes de irse, los chicos de la barra les regalan una bolsita de caramelos caninos para llevarse a sus casas. “Puede venir cualquier perro, no importa el tamaño. Me imagino que si los perros están con los dueños y los llevan a todos lados, incluso a lugares cerrados, es porque no son agresivos. Eso queda mucho en los padres”, explica la creadora. Tanto afuera como adentro (que es un espacio reducido pero con mesitas para sentarse) pueden transitar libremente.

El concepto de inclusión es central en el lugar, no solo la inclusión pet, sino también en la propuesta gastronómica. En la sede de Caballito (porque hay un primer café Mirtha en Mar del Plata) gran parte de la pastelería es gluten free y vegana. Hay cookies, “súper cupcakes”, budines, tortas, alfajores y opciones saladas como el “cheese bun”, tostados y tostadas. A su vez, manejan un café “foodie de especialidad”, con recetas tradicionales y otras más elaboradas como el “Nute-llate”, representación perfecta del foodporn.

2) Perro café & Club de la Birra: dos propuestas distintas en un mismo espacio que ama a los perros/ Pres. Roberto M. Ortiz 1871 - Recoleta.

Un mismo espacio, dos propuestas gastronómicas completamente distintas y un factor 100% en común: los perros son tanto (o más) bienvenidos que las personas. Así está estructurado este interesante ensamble entre Club de la Birra y Perro Café; comparten un amplio salón, un mismo servicio…¡Incluso la misma cocina! Pero manejan menús separados y con estilos marcadamente diferentes.

Por un lado, Club de la Birra, que desde el 2017 con su primer local en Caballito, se proclamó Pet Friendly. Logró un distintivo en aquel momento porque ofrecía una propuesta bastante más integral que el resto de las birrerías: platos vegetarianos, veganos y una apertura total a las mascotas tanto dentro como fuera del local. Tres años después llegó Perro Café, y su nombre ya lo dice todo. Su relación con los perros es más que cordial, ellos son los reyes del lugar (tanto es así que en su Instagram más de la mitad de las fotos los muestran a ellos). A diferencia de El Club, esta propuesta es más diurna, fresca y healthy, para un home office en la semana o un brunch de sábado.

“Lo que más les gusta a los clientes es que podés estar adentro del local y muy cómodo. No pasa nada si el perro se sube o se acuesta en el sillón, al contrario. De hecho, ¡pueden estar hasta sueltos!”, explica Antonio, encargado del espacio. Si te acercás al lugar con tu mascota, lo reciben con un plato de comida balanceada y agua fresca, todo esto sin costo. “Estamos siempre atentos a que el servicio sea tanto para los clientes como para las mascotas”, cuenta Antonio. El alimento es un estándar para perros de cualquier edad, decisión que tomaron con total cuidado pensando en los perros más chiquitos y delicados.

Lo atractivo de la propuesta es que uno puede pasarse el día entero en el mismo espacio, pero solo cambiando de menú. Para despertarse, un café de especialidad y algún desayuno de Perro Café, como los huevos revueltos con salmón o la tostada “Perro” con ricota de arrivata, arándanos y tomates confitados. Al mediodía, según los gustos, se puede optar por algo más liviano como las ensaladas o sándwiches del café; o ir con toda con una burga de El Club. A la tardecita/ noche un tapeo acompañado de alguna de las 19 cervezas tiradas que tienen. O, si vamos a lo máximo: sus ribs con seis horas de cocción y braseadas con barbacoa bourbon.

3) Beba cafetería: grita a los cuatro vientos su devoción por los animales / Nicaragua 5711 - Palermo Viejo.

Al primer pie que ponés en Beba, entendés que no es una cafetería como cualquier otra. Nosotras, las personas, no somos su target principal sino que las estrellas son indudablemente los animales. “El café es para ellos, los queremos de verdad, no es show, la mayoría de nuestros clientes son perritos”, afirma con mucha seguridad su creadora Cecilia. “Los perros son hasta más importantes que los humanos”.

Te recibe una mesada con dos bowls: el primero repleto de galletas para perro y el de atrás, con lo mismo pero para niños. Girás la cabeza a la derecha y te topás con un mural de personajes perrunos de distintas razas y colores. Sobre una pared, una rejilla estallada de fotos de clientes caninos sonriendo para la cámara, con sus nombres escritos en marcador. ¡El logo mismo ilustra un Bulldog asomando de una taza! No cabe ni una mínima duda: el espacio grita su devoción.

Tanto es así que sus snacks varían según la estación. Ahora en verano, a las galletitas de zanahoria, coco y avena se le suman frutas y muy, muy pronto, unos helados de verduras. En invierno, les prepararon muffins de hígado. Tanto los cuidan que en los cuencos de afuera les sirven agua mineral y, cuando hace mucho calor, le agregan unos hielos. Todos estos mimos son gratis, producto del amor incondicional que tiene su dueña por estos animales, a menos que quieran armarse una bolsita de snacks, lo que ya tiene un costo aparte.

Las musas inspiradoras de este proyecto que nació en plenísima pandemia son sus tres perras. Olivia, una salchicha que ya no está más con Cecilia, Lolo, el Bulldog del logo y Pedrito, un Jack Russel. La idea del proyecto surgió por ellos, “Yo no ato a mi perro en ningún lado ni tampoco lo dejo afuera. Pretendo que la gente cuando venga acá con su perro se sienta igual de cómodo y tranquilo”, confía la creadora. “A veces los clientes nos dejan a los perritos mientras se van al shopping, a hacerse las manos o a la peluquería y nosotros se los cuidamos”.

Mientras ellos descansan sobre una colchoneta en el piso o juegan en la hamaca de afuera, los dueños pueden tomarse un café y acompañarlo de algo de su pastelería casera como budines, cookies, alfajores, tortas y scons. Beba es un lugarcito ideal para instalarse una mañana post paseo, mimarse con un brunch y relajarse porque el perro está en las mejores manos.

4) Lado V: la propuesta pet friendly más nocturna y digna de Instagram / Honduras 4969 - Palermo Viejo.

El que dijo que solo se podía salir con el perro de día a un café, todavía no conocía Lado V. El bar ubicado a pocos metros de Plaza Serrano es un paraíso instagrameable, repleto de salas y recovecos pensados para irse del lugar con al menos quince fotos dignas de redes. Pero tiene otro gran plus: podés usar a tu mascota como modelo, porque todas son bienvenidas dentro del amplio salón. No solo perros…¡Llegaron a visitarlos conejos y chanchitos!

A estos invitados especiales se los recibe con camas, platos de agua y también tienen en el menú la opción de comprar snacks, si bien están pensando en ampliar sus opciones gastronómicas. Y así, mientras ellos se acuestan cómodamente al lado de sus dueños, estos últimos pueden elegir de una carta muy extensa de comida estilo street food pero 100% plant based.

Todo, absolutamente todo, en el menú de Lado V es vegano. Desde el picoteo; como tacos, papas, nachos y baos (o vaos, como los llaman ellos) hasta varias opciones de pizzas, Not burgers, sándwiches y ensaladas. Pero además, como abren recién a las 18 hs - y se mantienen abiertos hasta las 3 o 5 am. según el día de la semana -, hay cervezas, vinos y una larga carta de cocktails, con algunos de autor.

5) Blu Café: el coffee office perfecto con vistas al Tren de la Costa (agua y cookies para los perrhijos, garantizadas) / Juan Bautista Lasalle 441 - Bajo de San Isidro.

Emplazado en el medio del polo foodie del Bajo de San Isidro, y con unas vistas pintorescas al Tren de la Costa encontramos a Blu Café; la parada ideal para que ambos, perro y dueño, descansen un ratito en medio del paseo mañanero. Es el spot elegido por los amantes del buen café y por los trabajadores remotos de la zona, que deciden instalarse con la computadora en las mesitas del fondo.

Agustina sabe lo difícil que es dejar a tu perro en casa para salir a trabajar afuera, a ella misma le pasa con Moka, su perrito salchicha marmolado que no puede ser más perfecto para ese nombre y que pueden ver rondando por el lugar con ese caminar adorable. Por eso, en Blu los perrhijos como ella son clientes también y bienvenidos adentro y afuera.

El servicio pet de Blu, además de agua, incorporó unas cookies especiales sin conservantes, hechas de hígado de pollo, perejil y harina de avena, una opción más natural y saludable que los snacks que se suelen encontrar en el mercado. Así de dedicado es también su menú para humanos, con una carta súper amplia de cafés de especialidad y cold brew, pastelería que te seduce desde el mostrador y platos frescos para armarte el brunch perfecto. Entre ellos, tostones de palta, de peanut butter y de portobellos; baguetines, ensaladas, bowls y pizzas.

BRT

Fotos: son gentileza de los locales mencionados. La foto de Valentina Salezzi y Mirtha es gentileza de Valentina Salezzi.