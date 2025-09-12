Cecilia Roth y Lorena Vega en un nuevo encuentro de “Destellos en la oscuridad”

Lorena Vega y Cecilia Roth son las invitadas de un nuevo episodio de “Destellos en la oscuridad”, el ciclo de conversaciones en vivo que conduce la periodista Ana Cacopardo y cuenta con el auspicio de elDiarioAR. La cita es este domingo a las 19 en La Paz Arriba (Callao 1082).

“Destellos en la oscuridad” es el nombre del ciclo de conversaciones en vivo que en su primera entrega tuvo como invitadas a Rita Segato y Valeria Bertuccelli. Cada uno de estos encuentros se convertirán luego en un podcast audiovisual disponible en el elDiarioAR a partir de octubre.

En medio de un panorama incierto para la producción local, Cecilia Roth y Lorena Vega son dos actrices-faro que ocupan lugares clave en el imaginario popular argentino e hispanohablante. Ambas impulsan y dan cuerpo a personajes femeninos por fuera de los roles y los modos canónicos de contar, en circuitos de teatro independiente pero también en pleno mainstream.

Roth, la única chica Almodóvar no española, y Vega, aplanadora dramática nacida y criada en el off, nos cuentan cómo es producir a la intemperie en la experiencia de dos generaciones distintas. El teatro como ceremonia presencial contra las lógicas de disgregación de lo colectivo. La ficción como laboratorio creativo y la memoria como material narrativo. La estatalidad como espacio de disputa en tiempos de avanzada de la ultraderecha.

⏰ Domingo 14 de septiembre. Puerta: 19hs. Empieza: 20hs

📍 La Paz Arriba. Callao 1082.

🎟️ Bono contribución sugerido 12 mil pesos.

“Destellos en la oscuridad”, es un podcast audiovisual en vivo. A partir de octubre disponible en el canal de Youtube de @elDiarioAr