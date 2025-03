Los libros de marzo: Samanta Schweblin, un ensayo de Tamara Tenenbaum y dos ganadores del Nobel

Las editoriales argentinas y también las internacionales que distribuyen sus títulos en el país anunciaron la publicación de novelas, ensayos, libros de cuentos, investigaciones periodísticas y crónicas que llegarán durante marzo a las librerías locales. Entre otros, lo harán de la mano de autores y autoras como Samanta Schweblin, Tamara Tenenbaum, Annie Ernaux, Jon Fosse, Hebe Uhart, Daniel Link, Lina Meruane, Simone Weil y Georges Perec.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados y las editoriales que los publican.

1. El buen mal, de Samanta Schweblin. “Magnéticos e irresistibles. En cada uno de los cuentos de El buen mal, Samanta Schweblin nos abduce a otra dimensión donde quedamos en contacto íntimo con sus personajes. Encandilados por el fulgor de la inminente tragedia, vulnerables y profundamente humanos, advierten cuánto podría transformarlos la irrupción de lo inesperado. A algunos los dejará de pie frente al dolor, a otros dialogando con la culpa y a todos atravesados por la incertidumbre. ¿Importa saber qué es verdad? Se trata, de principio a fin, de ser partícipes de un fenomenal artificio literario. Con inédita perspicacia, Schweblin intuye el punto de quiebre de una voluntad, la intensidad premonitoria de un temblor y la lejanía que impone la ternura. Conoce la mejor de las infinitas posibilidades de una historia y el modo de encajar las piezas de una trama para dar con un gran relato que se hunda y proyecte, oscurezca e ilumine el día a día de la época y el alma de quienes la habitan. En su literatura, premiada internacionalmente, los filos entre realidad y ensueño deslumbran como los de un cuchillo”, se lee en la contratapa de esta publicación de la escritora argentina que sale en el país por el sello Random House.

El libro de cuentos El buen mal, de Samanta Schweblin, salió por Random House.

2. Un millón de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum. Con este texto, la escritora y filósofa Tamara Tenenbaum ganó la primera edición del Premio Paidós de ensayo. “Estoy yendo a Un cuarto propio a hacer lo que Virginia decía que hacemos con los clásicos griegos: a buscar, más que lo que Virginia tenía, lo que a nosotras nos falta”, dice la autora en las páginas de este libro, que llega este mes a las librerías de la mano del sello Paidós.

“A mediados de 2022, Tamara Tenenbaum recibió el encargo de traducir Un cuarto propio, de Virginia Woolf. Tomando como punto de partida las cuestiones que le suscitó dicho encargo, ahora nos propone una relectura del libro para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres (aunque no solo de ellas) abordando los temas que le interesan: la precariedad laboral, el amor desaparecido en la era de Tinder, la comida, el dinero, el resentimiento como respuesta política o la nostalgia y el poder de la tradición”, adelantaron en un comunicado los editores del libro.

“Con una prosa lúcida y fluida, a lo largo de este texto, rico en referencias literarias y filosóficas, pero también de la cultura pop, la autora dialoga con el clásico de Virginia Woolf y nos propone un ensayo que busca ir más allá de un manifiesto, que quiere ser «una propuesta de contramundo plebeya y feminista, basada en la importancia de la belleza y el trabajo como ‘productores de igualdad y libertad’. A Tamara Tenenbaum, a quien le interesa escribir sobre su tiempo, Un cuarto propio le funciona como inspiración y oráculo, y le ofrece la oportunidad de pensar en otras formas posibles de vivir en el siglo XXI que se opongan al discurso neoconservador circundante y que sean modernas y posmodernas a la vez, pero, sobre todo, que nos ayuden a transitar la incertidumbre sin caer en un optimismo ingenuo ni en un pesimismo reaccionario”, agregan.

Un millón de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum, fue publicado por Editorial Paidós.

3. Escenas de una infancia, de Jon Fosse. Según informó la editorial Penguin Random House en un comunicado, esta publicación “reúne, por primera vez en lengua española, una selección de la mejor prosa breve del Premio Nobel de Literatura”.

“De los relatos aquí contenidos, algunos se adentran libremente en el terreno de lo autobiográfico, como las extraordinarias estampas de Escenas de una infancia o El pelo de Line: evocan primeras veces, amistades, pérdidas, el descubrimiento del deseo, instantes de felicidad y fracasos más o menos estrepitosos. Y entre estos relatos se intercalan joyas de otro tenor, como su primer texto publicado, Él, o la inquietante y onírica nouvelle Y ya puede venir el perro, en la que una disputa entre vecinos desencadena un espiral de tensión y violencia que avanza hacia un clímax inapelable. Escritas entre 1981 y 2013, estas piezas breves comparten una enorme potencia expresiva que bebe del habitual estilo minimalista de Fosse, y nos permiten asistir al viaje de una voz única que ha ido puliéndose a lo largo de los años, demostrando que el cuento es otro de los modos recurrentes de su imaginación y que también constituyen uno de los mayores logros de su obra”, detallan desde la editorial.

Escenas de una infancia, de Jon Fosse, salió por el sello Random House.

4. Escribir la intimidad, de Annie Ernaux y RoseMarie Lagrave. “En esta conversación inspiradora y llena de complicidad, Annie Ernaux y RoseMarie Lagrave exponen una reflexión sobre sus obras, su evolución feminista, el concepto de clase social y las transformaciones producidas en Europa desde la segunda mitad del siglo XX. Dos mujeres de la misma generación que se reconocen mutuamente en sus relatos personales: las emociones y la intimidad como temas de investigación; los caminos empíricos que abre la interseccionalidad; la importancia de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva feminista. Todos los debates de actualidad confluyen en este intercambio y trazan un retrato vivo y honesto de la obra y la vida de dos de las más agudas y comprometidas intelectuales contemporáneas”, informó la editorial Altamarea, que publica este libro en la Argentina.

Escribir la intimidad, de Annie Ernaux y RoseMarie Lagrave, fue publicado por el sello Altamarea.

5. Un sueño made in Argentina. Auge y caída de Pumper Nic, de Solange Levinton. “En octubre de 1974, poco después de la muerte de Perón y en medio de una violencia política sin precedentes, se inauguró Pumper Nic, el primer fast food de Argentina. Era una copia descarada de las cadenas norteamericanas que introdujo el concepto de comida rápida o, como anunciaba su eslogan, 'una nueva forma de comer'. Su fundador tenía veintinueve años y todo lo que sabía sobre montar un negocio lo había aprendido de su padre, un carnicero judío que había llegado sin nada desde Alemania huyendo de los nazis. La atrevida idea de ofrecer hamburguesas ‘en el país del bife de chorizo’ se convirtió en un negocio millonario capaz de sobrevivir durante dos décadas atravesadas por crisis salvajes”, adelantan los editores sobre esta publicación, que resultó ganadora de la tercera edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide.

Un sueño made in Argentina. Auge y caída de Pumper Nic, de Solange Levinton, salió por Libros del Asteroide.

6. Coloquio de las quiltras. Argumentos caninos ante las crisis del feminismo, de Lina Meruane. “Siguiendo la huella de los canes cervantinos, Cipión y Berganza, y de las perras Fina y Franca de Rosario Ferré, Lina Meruane organiza en este ensayo-ficción su propio coloquio sobre las tensiones que asaltan a los feminismos contemporáneos. Sus perras callejeras –la vieja quiltra chilena «Lina» y la joven chucha española «Luna» –debaten qué implica la liberación de los cuerpos: tener o no crías, exaltar o no la desnudez, aceptar y practicar las transiciones de toda especie, e incluso legitimar el perreo vis a vis una violencia sexual, sicológica y simbólica todavía impune dentro y fuera de los libros”, señalan desde la editorial Debate sobre esta nueva publicación de la escritora chilena.

“Este diálogo desenfadado, a ratos un fiero contrapunteo generacional, es, sobre todo, un alegato a favor del examen crítico y de la refutación en vez de la cancelación de los argumentos adversos”, agregan.

Coloquio de las quiltras. Argumentos caninos ante las crisis del feminismo, de Lina Meruane, salió por Debate.

7. Clases. Literatura y disidencia, de Daniel Link. “Veinte años después de su publicación original, vuelve –con nuevo prólogo y dos textos inéditos– Clases, el primer volumen de una trilogía integrada también por Fantasmas y Suturas”, anunció Eterna Cadencia en un comunicado sobre esta publicación que llega tras la despedida de Daniel Link de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, luego de más de tres décadas como titular de la cátedra Literatura del Siglo XX.

“Con la década del sesenta como escenario clave y disruptivo, Daniel Link indaga en el abandono definitivo de toda pretensión de autonomía del arte (consecuentemente también de la literatura) y en los nuevos modos de intervención política y estética. A su vez imagina una suerte de programa curricular irreverente, que incluye desde a Kafka, Hesse, Pasolini y Barthes a Seinfeld y Star Wars, para ser dictado en una clase soñada que dinamite los rancios sistemas clasificatorios propios del capitalismo. Se trata, en palabras del autor, ‘de las clases como dispositivos de captura y disciplinamiento, como ficciones normalizadoras y, aun, como fantasías de exterminio. Y se trata, por lo tanto, de leer en ciertos textos más o menos emblemáticos de la literatura del siglo pasado todo lo que en ella hay de resistencia a la captura, al disciplinamiento, a la normalización y al exterminio’”, detalló la editorial.

Clases. Literatura y disidencia, de Daniel Link, salió por Eterna Cadencia Editora.

8. Una pequeña parte del universo, de Hebe Uhart. “Este mes lanzamos un libro muy querido y anhelado. Se trata de Una pequeña parte del universo, que reúne una serie de escritos inéditos y algunos muy poco conocidos de Hebe Uhart, compilados por Pía Bouzas y Eduardo Muslip. Entre ellos hay textos de Uhart sobre escritores que le gustaban mucho, como Felisberto Hernández, Enrique Wernicke o Juan José Morosoli; o sus filósofos favoritos, como Simone Weil y David Hume; también sobre cultura griega (Prometeo, La Ilíada) y reflexiones sobre la escritura y el rol del escritor”, informó el sello Adriana Hidalgo Editora sobre esta novedad que llegará en marzo a las librerías.

“El conjunto de este libro permite enriquecer lo que se sabe sobre la formación de Uhart como escritora. Recurrencias de ciertos textos a lo largo del tiempo, lecturas que no se agotaron ni 'superaron', sedimentarias, un río de curso lento y sinuoso. Aquello que reconocemos como la voz de Uhart, su manera inconfundible de ubicarse en el mundo, su asombro y su atención, su pasión por el detalle y el símil se entrelaza y se nutre, echa raíces en estas lecturas, se funde en ellas. La mayoría de los textos aquí reunidos fueron escritos desde mediados de los años ochenta en adelante. Las cinco secciones en que se divide este nuevo título incluyen ensayos sobre escritores, filósofos, cultura griega clásica, apuntes sobre escritura y una miscelánea: facetas menos conocidas que dialogan de forma sorprendente con su ficción y sus crónicas”, detallaron los editores.

Una pequeña parte del universo, de Hebe Uhart, salió por Adriana Hidalgo Editora.

9. Fe, esperanza y carnicería, de Nick Cave y Seán O'Hagan. “Este libro, creado a partir de más de cuarenta horas de conversación íntimas con el periodista Seán O’Hagan, es una exploración profundamente reflexiva, en palabras del propio Cave, de lo que realmente impulsa su vida y creatividad”, adelantaron en un comunicado desde el sello Sexto Piso.

“En él, el músico habla de fe, arte, música, libertad, duelo y amor. Se sumerge con total franqueza en su vida, desde su infancia temprana hasta la actualidad, en sus amores, su ética del trabajo y la profunda transformación que ha sufrido su existencia en los últimos años. Fe, esperanza y carnicería es un estallido de esperanza e inspiración de un verdadero visionario”, agregaron.

Fe, esperanza y carnicería, de Nick Cave y Seán O'Hagan, salió por el sello Sexto Piso.

10. Salomé, de Elaine Vilar Madruga. “En un futuro en el que los humanos cazan criaturas invaluables en planetas desconocidos, una de ellas cae en manos de las más altas jerarquías del imperio galáctico y es la razón de motines y desconfianza. El poder político se ve desestabilizado al nacer dentro de los gobernantes un hambriento deseo, despierto por este ser del espacio exterior, cuyo destino recuerda a las primeras historias de la humanidad”, señala la sinopsis oficial de esta novela de la escritora cubana Elaine Vilar Madruga, nacida en La Habana en 1989.

El libro, que obtuvo el Premio Calendario 2013 y el Premio Agustín Rojas de la Crítica a la mejor novela de ciencia ficción publicada en Cuba el mismo año, es publicado ahora por el sello independiente La Pollera.

Salomé, de Elaine Vilar Madruga, salió por La Pollera.

11. Botánica para comer, de Joaquín Ais. “La botánica gastronómica representa el lugar de encuentro con mayor probabilidad de éxito entre personas que cocinan y, al mismo tiempo, reflexionan sobre el fundamento científico de lo que están haciendo. Así como nos sucede en la vida en general, en la cocina es imposible escapar de la convivencia con las plantas”, señala el autor de este libro que publica este mes Siglo XXI.

“Este libro nos muestra en toda su plenitud a verduras, frutas, raíces, semillas y flores para incorporarlas más y mejor en nuestras recetas de todos los días. Con tanto rigor como entusiasmo, el autor –biólogo y asesor gastronómico– recorre las plantas desde la raíz hasta la flor y nos deja consejos prácticos y sencillos para ampliar la variedad que conseguimos y sumarlas a nuestros platos de maneras innovadoras”, adelantan sobre la publicación los editores.

Botánica para comer, de Joaquín Ais, salió por Siglo XXI Editores.

12. La gravedad y la gracia, de Simone Weil. “El trabajo lleva a experimentar de manera agotadora el fenómeno de la finalidad pospuesta, como una pelota; trabajar para comer, comer para trabajar. Si miramos una de las dos como un fin, o una y otra tomadas por separado, estamos perdidos. El ciclo contiene la verdad. El pensamiento está obligado a pasar de un instante al instante siguiente sin atarse ni al pasado ni al futuro”, se lee en las páginas de este libro, que llega en marzo a través del sello independiente Godot.

“Este libro reúne quizás los textos más íntimos de Simone Weil. El amor y la desgracia se entrelazan con las dos fuerzas que, según Weil, organizan todos nuestros comportamientos: la gravedad y la gracia. Escritos entre 1941 y 1942, estos textos fragmentarios extraídos de sus cuadernos tratan sobre los temas fundamentales del espíritu humano: la fe, el trabajo, el sufrimiento, la verdad, la contradicción y la injusticia”, adelantaron los editores.

La gravedad y la gracia, de Simone Weil, salió por Ediciones Godot.

13. Ven a bailar conmigo, de Russell Hoban. “En marzo presentamos una novela de Russell Hoban, un autor poco conocido en lengua hispana pero considerado uno de los escritores más originales de la literatura en inglés de fines del siglo XX. En Ven a bailar conmigo, Hoban reformula la novela de amor romántico para llevarnos a su universo en donde el humor, el arte, el deseo y los límites difusos entre sueño y realidad son tan protagonistas como Elias y Christabel”, informó la editorial Sigilo sobre su lanzamiento destacado de marzo.

“Estamos en Londres, el nuevo siglo acaba de comenzar. Christabel Alderton, cantante de una banda de rock gótico, tiene cincuenta y cuatro años, está soltera y desde muy joven sufre premoniciones que a veces se cumplen, pero no siempre. Elias Newman, de sesenta y dos, también está soltero, es médico, disfruta mucho del arte y tiene una sensibilidad especial para leer señales en todos lados. Un día se cruzan, quizás no por casualidad, en una exposición de la Royal Academy of Arts. Él siente una atracción fuerte e inmediata, casi un llamado que no estará dispuesto a ignorar. A ella se le activa un miedo muy antiguo: todos los hombres que ha amado murieron antes de tiempo, tal vez por culpa de su mala suerte, y no tiene ninguna intención de volver a enamorarse. Así comienza este baile amoroso en un mundo reencantado por la belleza y el terror de los símbolos”, informa la sinopsis oficial del libro.

Ven a bailar conmigo, de Russell Hoban, salió por Sigilo.

14. Un hombre que duerme, de Georges Perec. Esta novela narra “la peripecia de un estudiante que decide no levantarse de la cama el día de sus exámenes de Sociología, abandonar sus estudios, romper toda relación con amigos y parientes, y recluirse en sí mismo y en su chambre de bonne, donde todo es gris”, según se lee en la contratapa de la publicación.

“Más tarde se dedicará a deambular incansable por París, a ir al cine, a leer los titulares de los periódicos, pero como lo haría un sonámbulo. Para el estudiante todo forma parte de una vaga estrategia encaminada a alejarse de los deseos materiales, de la ambición y de su dependencia de los objetos, los ambientes, los sonidos y aromas de París, la ciudad que lo ha acogido y que lo acabará fagocitando”, agregan los editores.

Un hombre que duerme, de Georges Perec, salió por Impedimenta.

15. La invitada, de Emma Cline. “Tras el éxito mundial de Las chicas, llega la esperadísima segunda novela de Emma Cline: una joven a la fuga en un entorno de lujo y apariencias, un thriller psicológico que deja sin aliento”, señaló la editorial Anagrama sobre esta publicación, que llegará a las librerías locales este mes.

“Las piscinas de Long Island parecen un buen lugar donde languidecer y poner sordina al mundo exterior, pero Alex ya no es —o nunca ha sido— bienvenida allí. A sus veintidós años, la joven domina el arte de la seducción como nadie, hasta que por un desliz en una cena con los amigos de Simon, su adinerado amante, se queda en la calle, con un billete de vuelta a Nueva York. Acechada por su pasado y sus dificultades económicas, pero dotada de gran habilidad para guiarse por los deseos de los demás, Alex decide quedarse en Long Island y deambular como un fantasma por ese territorio de opulentas calles y jardines, siempre ajeno e inaccesible. En el centro de esta fascinante novela, escrita con una prosa voluptuosa e hipnótica, hay una mujer impulsada por la desesperación y por un sentido mutable de la moralidad. El escenario es un mundo de lujo y apariencias, de dominio y dependencia, de seguridad e incertidumbres”, señalan los editores en la contratapa del libro y agregan: “En la estela de clásicos como Highsmith y Cheever, La invitada es una exploración, con ojo de cartógrafo, de las dinámicas de poder y autoengaño a las que nos entregamos para sobrevivir”.

La invitada, de Emma Cline, salió por Anagrama.

16 El diseño de las cosas cotidianas, de Don Norman. “La combinación de unas buenas capacidades de observación y de unos buenos principios en materia de diseño es una herramienta potente al alcance de cualquiera, incluso de quienes no se dedican profesionalmente al diseño. ¿Por qué? Porque en última instancia todos somos diseñadores, en el sentido de que todos diseñamos de forma deliberada nuestra vida, nuestro dormitorio y nuestra manera de hacer las cosas; sabemos diseñar asimismo métodos alternativos, formas de superar los fallos de dispositivos existentes. Así pues, una de las finalidades de este libro es devolverle a la gente el control sobre los productos de su vida: enseñarle a seleccionar diseños útiles y entendibles y a arreglar los que no lo son tanto”, señala el autor de este libro publicado este mes por Ediciones Godot.

“El diseño de las cosas cotidianas de Don Norman es una obra fundamental que transforma nuestra comprensión sobre el diseño y su impacto en la vida diaria. Norman, pionero en la relación entre las personas y la tecnología, nos invita a reflexionar sobre cómo los objetos que utilizamos a diario pueden ser tanto una fuente de frustración como de satisfacción. A través de ejemplos accesibles y situaciones cotidianas, revela que el mal diseño no es culpa del usuario, sino de un enfoque que ignora las necesidades humanas. Desde puertas confusas hasta controles complicados, Norman analiza cómo un diseño deficiente puede generar confusión y descontento. A lo largo de sus páginas, se exploran conceptos clave como la visibilidad, las relaciones naturales entre funciones y controles, y la importancia de la retroalimentación”, afirman los editores de la publicación en un comunicado.

El diseño de las cosas cotidianas, de Don Norman, salió por Ediciones Godot.

17. ¿Qué es esa cosa llamada filosofía?, de Lucas Soares. “Lucas Soares –profesor de filosofía antigua, escritor y poeta– recorre diferentes definiciones de la filosofía y se acerca a varios autores en una introducción personal al pensar filosófico que reinvidica la experiencia de no entender como mecha que enciende el deseo de conocimiento. Se trata de un libro que, en lugar de simplificar, enfatiza la artesanía del pensamiento y acerca a ese proceso tanto a lectores amateurs como a curiosos de la literatura y las humanidades”, informaron desde Siglo XXI Editores sobre esta publicación.

¿Qué es esa cosa llamada filosofía?, de Lucas Soares, salió por Siglo XXI Editores.

18. Vida, de Gustavo Padilla. “Un viaje. Un encuentro. Una aventura. Todo eso que nos encuentra con nuestros latidos y nos permiten conectar con lo ajeno para redescubrir lo propio. Ese es el universo que creó el escritor Gustavo Padilla en Vida, un periplo de estudiantes de posgrado de distintos países que se sumergen en un paraíso selvático tan enigmático como fascinante. Una narración universal nos envuelve en el viaje con meticulosos detalles de los paisajes, los olores y los sonidos de la Oceanía tropical, donde sobreviven la naturaleza virgen y las costumbres originarias. Es allí donde los protagonistas se encuentran con personajes autóctonos que los sacudirán de su confort para llevarlos a transformar sus destinos. En esta road story, donde los estudiantes crecen página a página, las anécdotas se entrelazan con la naturaleza en su estado más puro, que recibe a los protagonistas con lo que ellos más anhelan: una cotidianidad permanente de sorpresas. A través de la poética de una épica, la historia se presta a lo surreal y al misticismo para que el viaje continúe con nosotros y nos acompañe para toda la vida”, informó el sello Servicoop sobre este nuevo título del escritor tucumano Gustavo Padilla. El autor presentará esta novedad en la próxima edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Vida, de Gustavo Padilla, salió por Servicoop.

AL