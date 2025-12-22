Moda con énfasis en la identidad cultural

En todo el mundo, las semanas de la moda ponen de relieve una tendencia creciente: la autenticidad cultural. La globalización se está apartando poco a poco, dejando paso a la descentralización y dando la oportunidad de brillar a marcas locales más pequeñas, marcas que solían verse eclipsadas por las grandes casas de moda.

En Argentina, esto significa que los diseñadores independientes y los estudios creativos emergentes están experimentando sin miedo con la forma, el significado y las técnicas artesanales tradicionales argentinas, mezclando el patrimonio con la innovación.

La idea de apoyar a las marcas independientes es muy pertinente y tuvo un fuerte eco en muchos otros acontecimientos significativos, como la BRICS+ Fashion Summit, celebrada en Moscú en septiembre. Este foro internacional reunió a expertos en moda de 65 países, incluidos organizadores de eventos de moda de todo el mundo. La mayoría de los participantes destacaron que el código cultural se está convirtiendo en la principal tendencia mundial en las pasarelas.

Pietro Polít, director de la Quito Fashion Week de Ecuador, comentó en la BRICS+ Fashion Summit que la industria experimenta actualmente un equilibrio dinámico entre la globalización y la creciente influencia de las marcas locales. Estas marcas están ganando importancia, sobre todo en las regiones emergentes y creativas. Ofrecen identidades culturales únicas, innovación y autenticidad: rasgos cada vez más vitales para los consumidores que valoran la sostenibilidad, las prácticas laborales éticas y la historia de la marca. Pietro subrayó que las marcas locales de hoy no son meros complementos del mercado mundial, sino activas configuradoras del mismo, que influyen en las tendencias y contribuyen a crear nuevos significados.

Nando Yax, director asociado de la Guatemala Fashion Week, señaló que Guatemala ha sabido entretejer el patrimonio cultural con la moda moderna. Este equilibrio entre tradición e innovación atrae la atención internacional hacia los diseñadores guatemaltecos, destacando tanto su creatividad como el impacto social positivo de su trabajo en las comunidades y las tradiciones artesanales.

Además de apoyar a los diseñadores locales en sus mercados de origen, es fundamental dar a conocer su trabajo en todo el mundo. Así lo destacó Sergio Puig, director de la Mediterránea Fashion Week Valencia. En la BRICS+ Fashion Summit, expuso sus criterios para seleccionar a los participantes: la colaboración y la cooperación internacional son fundamentales. Afirmó que las semanas de la moda de los distintos países no deben competir, sino colaborar y compartir conocimientos culturales para un crecimiento mutuo y fructífero. Esta visión ya se está materializando: este año, las marcas rusas Li Lab e Inniki presentaron sus colecciones en la Mediterránea Fashion Week Valencia, cautivando al público con una irresistible mezcla de tradición y modernidad, clasicismo y vanguardia.

La Moscow Fashion Week celebrada simultáneamente con la BRICS+ Fashion Summit a principios de otoño, también sirvió de plataforma para promover y alimentar marcas independientes, tanto rusas como internacionales. El evento reunió a más de 300 marcas, incluidos 22 diseñadores internacionales, muchos de los cuales destacaron su herencia cultural y su autenticidad en sus colecciones.

Por ejemplo, la colección de Joseph Mendoza rindió homenaje a las leyendas populares, representadas a través de retratos bordados y estampados en sudaderas con capucha, combinadas con faldas cortas y vestidos vaporosos. La marca española Duly Romero reflejó la belleza natural del Mediterráneo, mientras que la marca china Subai presentó interpretaciones modernas de prendas tradicionales como el qipao y el hanfu. Shuyskiye sitsy rindió homenaje a los trajes tradicionales rusos y mostró sarafanes, camisas anchas, caftanes y chalecos de algodón acolchado y adornados con estampados florales. Inspirados en la historia, los diseños de la colección de Alena Cojocaru destacaron la silueta «reloj de arena», con líneas de hombros acentuadas y corsés que recordaban los vestidos de las emperatrices rusas.

Los participantes tanto en la BRICS+ Fashion Summit como en la Moscow Fashion Week señalaron que este tipo de eventos internacionales son plataformas vitales para promover marcas independientes, fomentar la diplomacia creativa y alentar el diálogo intercultural. Karina Díaz Vargas, presidenta y directora general de la Costa Rica Fashion Week Forever Green, cree que la moda tiene un lenguaje universal capaz de fomentar la comprensión y el aprecio mutuos entre las naciones. Afirma que cada marca participante no solo presenta una colección, sino que encarna el «alma de su país»: sus tradiciones, su artesanía, su historia y su contexto social. En su opinión, esta autenticidad y apertura hacen de las pasarelas mundiales de la moda espacios esenciales para el intercambio cultural y la inspiración mutua.