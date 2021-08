Ajax, con argentino Martínez, golea en el arranque del fútbol de los Países Bajos

Ajax, con el concurso del zaguero argentino Lisandro Martínez, venció hoy con comodidad a NEC Nimega, por 5-0, en partido válido por la fecha inicial de la Eredivisie, la Liga de fútbol de Primera de los Países Bajos.

En el estadio Johan Cruyff, el equipo local edificó un convincente éxito con los tantos marcados por el marfileño Sebastien Haller, el marroquí Noussair Mazraoui, Bart van Rooij en contra de su valla y el serbio Dusan Tadic (2).

El entrerriano Martínez, de 23 años, se alistó como titular en el elenco del DT Erik ten Hag. El exdefensor de Newell’s y Defensa y Justicia fue sustituido al promediar la segunda etapa, por Devyne Rensch, según confió un reporte del sitio ‘Flashscore’.

El exzaguero central de Boca, Lisandro Magallán, estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en el elenco ganador. Mientras que el marcador de punta Nicolás Tagliafico (ex Independiente) no estuvo a disposición por hallarse suspendido.

Otros marcadores: RKC Waalwijk 1-AZ Alkmaar 0; Fortuna Sittard 2-Twente 1; Heracles 0-PSV Eindhoven 2; Go Ahead Eagles 0-Heerenveen 1.

Mañana, Feyenoord, con la participación de Marcos Senesi (ex San Lorenzo), visitará al Willem II, en uno de los choques que completará la primera fecha.