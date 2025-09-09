Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final, con River, Racing, Estudiantes y Vélez

Los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse desde el martes 16 de septiembre y contarán con una fuerte presencia argentina, que por primera vez desde 2018 tiene más representantes que Brasil en esta instancia.

Esto se debe a las clasificaciones de River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata, que además habían finalizado primeros en sus grupos, mientras que los equipos brasileros son San Pablo, Palmeiras y Flamengo.

En lo que respecta a la disputa de los cuartos de final, los primeros partidos de esta fase se jugarán el martes 16 de agosto. Ese día, Vélez recibirá a Racing en el estadio José Amalfitani a partir de las 19 (hora de Argentina).

El “Fortín” está teniendo un gran semestre, en el que ganó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, mientras que la “Academia” atraviesa un momento espantoso a nivel local, pero en el plano continental demuestra siempre otra versión y sueña con seguir avanzando.

La actividad continuará el miércoles, cuando River reciba a Palmeiras a las 21:30, en una serie que apunta a ser una final anticipada.

El River de Marcelo Gallardo incorporó a jugadores de mucha calidad en este 2025 y quiere volver a lo más alto de América, aunque del otro lado estará un Palmeiras que viene aplastando a todos sus rivales en esta Copa Libertadores.

Los últimos dos cruces correspondientes a la ida de los cuartos de final se llevarán a cabo este jueves. Primero Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dio la sorpresa al eliminar al último campeón Botafogo de Brasil, recibirá a San Pablo a las 19.

Finalmente, Estudiantes de La Plata, de muy buen 2025, visitará al Flamengo, otro de los candidatos que se reforzó de manera increíble y que tiene su cuarta Libertadores entre ceja y ceja.

El cronograma y horarios de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Martes 16/9:

Vélez – Racing a las 19

Miércoles 17/9:

River – Palmeiras a las 21:30

Jueves 18/9: