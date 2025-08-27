eldiario.es
Violencia en el fútbol

Habló el hincha de la U de Chile que cayó al vacío desde la tribuna de Independiente

  • Se trata de Gonzalo Alfaro, el protagonista del terrible video que se viralizó en medio de la brutal paliza recibida por parte de la barra de Independiente. Fue operado con éxito por un traumatismo de cráneo, salió de terapia intensiva y agradeció a la gente de Chile “por el apoyo”. También habló Diego, el otro hincha que sigue internado.

Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile, habló sobre su estado de salud tras caer de una tribuna en el estadio de Independiente durante un partido de la Copa Sudamericana.
elDiarioAR

Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío desde la tribuna de Independiente en los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en los octavos de final de la Copa Sudamericana, habló por primera vez desde el Hospital Fiorito luego de salir de terapia intensiva.

En una nota de voz difundida por su familia que se hizo viral en redes sociales, el simpatizante del cuadro trasandino brindó detalles acerca de su estado de salud tras ser operado por un traumatismo de cráneo.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, comenzó el audio.

Y añadió con la voz quebrada: “Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, mis tres hijas, mi papá, mis tías mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento, así que de todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias repito, muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo”.

Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile, fue empujado por un barrabrava de independiente al vacío y se salvó de milagro.
También habló el otro hincha internado

