La NBA calienta para el comienzo de la temporada 25-26: estas son las fechas clave de la liga de básquet

La cuenta atrás para el comienzo de la temporada 25-26 de la NBA ya está en sus últimos momentos, cuando la mayoría de las competiciones deportivas ya arrancó y la que es una de las ligas de deporte que más atención demanda arrancará su fase regular en esta mitad de octubre.

Será precisamente el 21 de octubre cuando se dará la primera jornada de la fase regular de la NBA que tiene algunos enfrentamientos de nivel como el de los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, frente a los Houston Rockets.

Pero uno de los que más llamará la atención de los aficionados al básquet estadounidense será el duelo entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, una nueva edición entre el duelo entre Stephen Curry y LeBron James, después de que este hiciera pensar en que se retiraba, pero que fuera toda una campaña publicitaria finalmente.

Fechas clave de la temporada NBA 2025-26

Con la gran cantidad de partidos que suele protagonizar la NBA durante su fase regular, cabe destacar algunas fechas clave que suelen congregar a aficionados y que tienen, además, un valor añadido como sucede en el caso del día de Navidad.

El 25 de diciembre en el que se suelen disputar algunos encuentros y en esta temporada se darán algunos como Cleveland Cavaliers vs New York Knicks, San Antonio Spurs vs Thunder, Dallas Mavericks vs Warriors, Los Angeles Lakers vs Houston Rockets y Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves.

Otra fecha de especial relevancia en la NBA es el Martin Luther King Day, que es el 19 de enero y en el que se jugarán el Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks, el Oklahoma Thunder vs Cleveland Cavaliers, New York Knicks vs Dallas Mavericks o el Boston Celtics vs Detroit Pistons.

Cuándo es la Copa NBA 2025-26

Esta temporada será la tercera edición de la NBA Cup, también llamada Copa NBA, un torneo que nació como un aliciente más para las franquicias durante la temporada y un título aparte del de la liga para ganar en interés durante la fase regular antes de la disputa de los playoffs.

Desde aquella primera edición en 2023 cuando debutó como In-Season Tournament y tuvo como Los Angeles Lakers a su primer campeón, la copa continuó al año siguiente al tener gran recibimiento de público y atención con Milwaukee Bucks como segundo campeón de su corta historia.

La llamada Emirates NBA Cup por temas de patrocinio para esta temporada comenzará ya el 31 de octubre con su primera fase de grupos, para luego pasar a sus rondas eliminatorias del 9 al 16 de diciembre.

Las fechas del final de temporada NBA 25-26

El final de la liga regular NBA es otra de las fechas clave del calendario, que tendrá lugar el 12 de abril de 2026, para luego la disputa de los play-in entre el 14 y 17 de abril y el arranque de los playoffs para el 18 de abril y las finales con posibilidad de tener lugar hasta el 21 de junio si se llega a siete encuentros.