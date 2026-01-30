eldiario.es
En la previa del Mundial 2026, el estadio Azteca se convierte en un problema

  • El Estadio Azteca es un ícono mundial y un orgullo mexicano salvo para los que viven cerca. De cara a la Copa del Mundo a jugarse en México, Canadá y Estados Unidos en unos meses, surgieron algunos inconvenientes.

Estadio Azteca ciudad de mexico
El Estadio Azteca es un ícono mundial se convirtió en un gran problema en los últimos días.

El estadio está siendo remodelado para la Copa del Mundo de 2026. El mismo que vio a leyendas como Pelé y Maradona levantar el trofeo, se convertirá en el primer estadio de la historia en ser sede de tres Mundiales.

Pero las personas que viven cerca del estadio dicen que les hace falta agua y culpan al estadio de explotar un acuífero de la zona.

