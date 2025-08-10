River e Independiente igualaron sin goles

En un duelo intenso, con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron 0 a 0 este sábado a la noche, en el estadio Libertadores de América, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

La igualdad le sirvió a River para mantener la punta de la Zona B, compartida con San Lorenzo, mientras que Independiente sigue lejos, y sin haber ganado, con dos empates y dos derrotas.

El inicio del primer tiempo fue parejo, con Independiente más volcado en campo rival, pero el equipo de Marcelo Gallardo aguantó y se defendió bien para jugar de contraataque y encontrar el dominio desde el juego.

La jugada más clara hasta ese momento fue un remate con la pierna derecha del delantero uruguayo Matías Abaldo a los 35 minutos del primer tiempo, que pudo haber sido el 1 a 0 de Independiente pero fue bien tapado por el arquero Franco Armani.

En tanto, el defensor de River Germán Pezzella sintió un fuerte pinchazo en la pierna y tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli a los 43 minutos del primer tiempo

En el complemento, a Independiente le anularon un golazo: un zurdazo al ángulo magistral de Santiago Montiel, pero una posición adelantada de Matías Abaldo, en el pase final antes de la ejecución, invalidó toda la jugada.

Pocos minutos más tarde, otro offside le impidió al “Rojo” ponerse en ventaja: un paso adelantado del lateral Federico Vera le impidió al local ponerse en ventaja cuando la pelota ingresó en el arco tras un remate de Mazzanti.

Pero River también tuvo su gol anulado, con un claro offside del colombiano Miguel Borja, quien definió muy bien al segundo palo.

Síntesis del partido

Independiente 0 – River 0.

Estadio: Independiente.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Jorge Baliño.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Matías Abaldo y Walter Mazzantti. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios en el primer tiempo: 43m Sebastián Boselli por Pezzella (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Juan Fernando Quintero por Lencina (R); Giuliano Galoppo por E. Pérez (R); 20m Diego Tarzia por Mazzantti (I); 30m Pablo Galdames por Cabral (I); Ignacio Pussetto por Abaldo (I); 32m Juan Cruz Meza por Galarza Fonda (R); 35m Leonardo Godoy por Vera (I); 43m Gonzalo Martínez por Colidio (R).

MU con información de la agencia NA