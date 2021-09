"Villa es el único culpable de su situación", dijo Jorge Bermúdez, del Consejo de Fútbol boquense

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, opinó esta noche sobre el conflicto que mantiene el delantero Sebastián Villa con el club y por el que trabajará 15 días apartado del plantel sin cobrar su sueldo, que su compatriota colombiano "es el único culpable de su situación".

"Parece que nosotros, los de la sub comisión de fútbol, somos culpables de lo que le pasó al jugador. Y (Sebastián) Villa es el único culpable de su situación. La persona se tiene que hacer cargo de sus cosas" dijo hoy Bermúdez en TyC Sports.

El futbolista colombiano, en el medio del conflicto que mantenía con los dirigentes, tras no ser vendido a Brujas, de Bélgica y abandonar en forma intempestiva el 29 de julio pasado los entrenamientos en el predio de Ezeiza, pidió permiso para viajar a Colombia el 7 de agosto para ver a su madre, lo que no fue contestado ni autorizado.

Por tal motivo, el miércoles pasado por la noche se determinó suspenderlo por 15 días sin cobrar el sueldo, además de imponerle un trabajo separado del plantel para equiparar el nivel físico en relación con sus compañeros.

Sobre el futuro del delantero en Boca, el "Patrón" expresó: "Cada uno deberá acatar las medidas que toma el club, y dependerá de como lo hace y asume esas medidas, su futuro en esta institución".

"Villa y Edwin Cardona tienen que demostrarle al 'Mundo Boca' porqué los trajimos. Seguimos creyendo en ellos. Ojalá que todo esto se termine y se dediquen a jugar", avisó.

También respondió sobre el trabajo del entrenador, Sebastián Battaglia, que reemplazó el 17 de agosto pasado a Miguel Ángel Russo: "(Sebastian) Battaglia fue siempre una apuesta seria. Creemos que tiene todo para entregarle al club y ojalá consiga todo lo que nuestra institución merece", apuntó.

En el final se refirió al encuentro de mañana en Santiago del Estero ante Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina, el gran objetivo de cara de fin de año, ya que de ganarla Boca clasificará en forma directa a la Copa Libertadores: "Me río porque con Boca no hay partido que no sea crucial. Son todos finales", apuntó.

El ex capitán de la época de oro de Carlos Bianchi hizo esas declaraciones en Termas de Río Hondo, donde el plantel "xeneize" tuvo una gran recepción y está concentrado para el encuentro de mañana ante Patronato desde las 21.30, en el estadio Único-Madres de Ciudades, y a donde se espera el arribo horas antes del partido de Juan Román Riquelme, vicepresidente y encargado del fútbol de la institución.

Las únicas dos veces que en el ejercicio de esas funciones Riquelme acompañó al plantel fuera de la Bombonera fue ante Banfield, cuando el conjunto "xeneize" fue integrado ante Banfield con totalidad de juveniles porque los titulares estaban realizando una cuarentena tras retornar de Brasil, y luego en el estadio Ciudad de La Plata, por octavos de la Copa Argentina ante River Plate.

Ambos partidos finalizaron igualados 0 a 0, pero en el "Superclásico" los dirigidos por Miguel Russo (con el "Taladro" lo hizo Battaglia) se impusieron en la definición con tiros penales.