Wanderers, con argentino Rivero, ganó y subió a la punta del torneo Clausura del fútbol uruguayo

Wanderers, con el delantero argentino Hernán Rivero (ex All Boys), superó a Deportivo Maldonado, por 3 a 1, como visitante, y pasó a la punta del torneo Clausura del fútbol uruguayo, que comparte con Liverpool, en partido que cerró la segunda fecha del certamen.

El delantero uruguayo Mauro Méndez (8 y 12m. PT -ambos de penal-) y Mathias Abero (47m. PT), convirtieron para el equipo visitante y Diego Casas, descontó para el dueño de casa.

En Deportivo Maldonado fue titular el atacante argentino Hernán Toledo, ex Vélez Sarsfield e ingresaron en el segundo tiempo, Tomás Conechny, ex San Lorenzo y el arquero Danilo Lerda, ex Talleres, de Córdoba.

Con la segunda victoria consecutiva, Wanderers accedió a la punta del torneo Clausura del campeonato uruguayo, con 6 puntos, los mismos que comparte con Liverpool y Maldonado es último, sin unidades.

=Posiciones=

Wanderers y Liverpool, 6 puntos; Fénix, Montevideo City Torque, Peñarol y Progreso, 4; Sud América, Boston River y RIver Plate, 3; Cerro Largo, 2; Plaza Colonia, Villa Española, Cerrito y Nacional, 1; Rentistas y Deportivo Maldonado. 0.