La ANSES sumó una billetera virtual para el cobro de planes sociales

En medio del debate sobre si las billeteras virtuales pueden acreditar el pago de salarios y haberes previsionales, la ANSES dio un paso clave.

Habilitó a Naranja X (la pata fintech del Grupo Financiero Galicia, también dueño del Banco Galicia) a sumarse al reducido grupo de billeteras en las que los beneficiarios sociales pueden cobrar sus asignaciones y prestaciones.

De esta manera, desde esta semana, los beneficiarios de planes sociales pueden solicitar que el organismo acredite directamente en sus billeteras esas prestaciones.

La opción de recibir las asignaciones por esta vía volvió a ser habilitada a principios del año pasado y requiere que el titular del plan declare ante la ANSES que elige recibirlas en su billetera digital.

Hasta ahora, las fintech habilitadas para esta opción eran Mercado Pago y Plus Pagos. En octubre pasado se informó que más de 1 millón de usuarios ya cobraba a sus planes por estas vías. Además, se puede cobrar a través de BN+ (Banco Nación), Cuenta DNI (Banco Provincia) y MODO.

Hasta el momento, solo están habi­li­ta­dos a esta opción los bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo, Asig­na­cio­nes Fami­lia­res, Asig­na­cio­nes por Emba­razo, Asig­na­cio­nes de Pago Único, Pres­ta­ción Ali­men­tar, Pro­grama Hogar y Vou­chers Edu­ca­ti­vos. Elegir cobrar a través de una billetera virtual implica pres­cin­dir de la cuenta de un banco.

Asistente virtual para consultas

El Ministerio de Capital Humano habilitó el asistente virtual “Tina”, que ya funcionaba en argentina.gob.ar, ahora también en la web de ANSES, para realizar consultas y obtener información de trámites y prestaciones del organismo.

Este asistente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y, además de servir como herramienta de guía para encontrar información de ANSES, también responde o deriva las consultas correspondientes a otros organismos del Estado, entre otras funciones.

Para acceder al asistente, se debe hacer clic en el avatar de “Tina”, que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla, y detallar la búsqueda o elegir alguna de las opciones que se ofrecen.

Con información de agencias.

IG