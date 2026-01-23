Aspiradora de dólares en la previa de la revisión del FMI: trece ruedas seguidas de compras y reservas récord desde 2021

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró el jueves otros US$107 millones más y superó el umbral de los US$45.000 millones, algo que no se veía desde el 2021.

La entidad financiera se hizo de otros US$107 millones y superó el umbral de los US$45.000 millones, algo que no sucedía desde hace cinco años.

Específicamente, desde septiembre del 2021 que el Central no acumulaba más de US$45.000 millones, durante el gobierno de Alberto Fernández.

De esta manera, las reservas saltan en US$203 millones y concluyen con US$45.077 millones netas.

Desde que se anunció el nuevo programa monetario, el BCRA adquirió reservas en todas las ruedas, salvo la del viernes 2 de enero (cuando no se comunicó ningún movimiento en el mercado).

Es decir, que la entidad que preside Santiago Bausili lleva trece ruedas consecutivas con adquisición de dólares. Esto, bajo la pauta de comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A día de hoy, lleva comprado US$823 millones.

Según estimaciones ofciales del BCRA, la compra de reservas podría escalar hasta los US$10.000 millones -si aumenta la base monetaria al 4,8% del PBI- e inclusive US$17.000 millones, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del Producto Intenro Bruto.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó el parte oficial.

Elogios del FMI en la previa de la revisión

Y es que la consistencia de la compra de divisas se da a pocos días de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarque en la Argentina, con el objetivo de llevar adelante la revisión del programa económico.

Si bien no se especificó en qué fecha de febrero arribarán, la vocera del organismo Julie Kozack aseguró que será durante el segundo mes del año.

Durante el Foro Económico de Davos, donde el presidente Javier Milei brindó su discurso, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

“Fue genial tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló la titular del FMI.

Además, agregó que “está todo muy bien” y afirmó que “se están reconstruyendo las reservas”.

Mientras que por el lado del Ministro, la respuesta fue más acotada: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Ese mismo apoyo se ratificó en la proyección de crecimiento para Argentina, en donde el FMI prevé que sea de 4% en 2026 y 2027.

Cómo abrirá el mercado de cambios este viernes

El dólar oficial abrirá este viernes en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, luego de una baja de $5 respecto de la jornada del miércoles.

En la rueda de este jueves, la divisa norteamericana operó estable y marcó un solo cambio en la cotización de su valor, que fue la baja de $5 hasta los $1.450. Mientras que en el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios, con el mismo precio que cerró la jornada anterior.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizó en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.427,5, cedió 0,2% y quedó a 126 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.553,58).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1461,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,24% hasta los $1.508,2.

Con información de Noticias Argentinas

JIB