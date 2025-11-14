eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Canasta de crianza

Criar a un adolescente superó los $550.000 en octubre, según el Indec

  • En lo que respecta a un menor de un año, la canasta de crianza se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios y $303.687 fueron costos de cuidado.

¿Cuánto cuesta criar a un adolescente?
¿Cuánto cuesta criar a un adolescente? Freepick

elDiarioAR

0

La valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en octubre arrojó números que ascienden desde los $441.173 hasta los $557.173, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que respecta a un menor de un año, la canasta de crianza se ubicó en los $441.173: $137.485 fueron costos de bienes y servicios y $303.687 fueron costos de cuidado. Con respecto a septiembre, registró un incremento del 0,9%.

Para un niño de 1 a 3 años, el costo de la canasta fue de $524.597 en octubre. Estuvo compuesta por $177.526 de bienes y servicios y $347.071 de cuidados. Aumentó 1,04% la canasta para un menor de entre 1 y 3 años.

De 4 a 5 años, el número total vuelve a disminuir y se ubica en $443.020, como consecuencia de $226.100 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado. En el décimo mes subió 1,5% y quedó con la mayor variación entre las cuatro canastas.

Por último, la canasta para un niño, una niña o un adolescente de 6 a 12 años fue de $557.173, en donde $280.478 representaron los costos de bienes y servicios y $276.695 en costos de cuidado. Subió 1,5% contra septiembre, al igual que la canasta de 4 a 5 años.

El estudio del INDEC presenta los datos correspondientes a canastas de crianza de entre 0 a 12 años e incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats