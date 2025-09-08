Tras la derrota electoral de LLA: el dólar opera en alza, roza el techo de la banda, sube el riesgo país y cae la Bolsa

Las pizarras para que los ahorristas minoristas accedan el dólar a través de los bancos muestran una cotización de $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, en promedio, ya la hora, bajó a $1.450, de acuerdo a Banco Nación.

Ese el precio que fijaron las entidades no bien habilitaron sus pantallas de hombanking para iniciar las operaciones de este lunes tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Esta cotización lo ubica en el techo de la banda, donde el Banco Central está habilitado a intervenir.

Por otra parte, las cotizaciones bursátiles del dólar avanzan en torno a los $50: el Contado con Liquidación se ubica en $1,440, mientras que el dólar MEP sube a $1.435. En tanto, la cotización del dólar blue gana $25 y se consigue a $1.395 para la venta, su nivel más alto desde comienzos de agosto de 2024.

Mientras tanto, Javier Milei reunió a su gabinete para analizar los resultados de este domingo y trazar los pasos a seguir.

Cae la Bolsa

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió este lunes con una fuerte caída del 12,47 %, hasta las 1.748.597,96 unidades.

También el índice general S&P BYMA abrió con un desplome del 12,38 %, para quedar en 74.466.009 puntos.

Los bonos Globales regidos por la Ley de Nueva York también mostraron caídas significativas en las primeras horas de la rueda.

El riesgo país supera los 1.000 puntos

El riesgo país de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos.

Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.