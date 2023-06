El dólar blue por ahora no se inmuta: el mercado descree de la amenaza de renuncia de Massa

Sergio Massa manda a su gente a agitar amenazas de renuncias en caso de que haya primarias en el Frente de Todos. “No nos entra un quilombo más”, había dicho en público. Después, sus periodistas amigos publicaron las advertencias de que dimitiría. Mas tarde, sus voceros fueron el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Mañana hablará el ministro de Economía por boca propia en el congreso del Frente Renovador en el DirecTV Arena, en Tortuguitas. Pero por ahora el mercado ni se inmuta por la amenaza de renuncia: no es que no la tema sino que no la cree.

Cecilia Moreau no descartó que Massa pueda irse del Gobierno: "Lo veo en un nivel de hartazgo importante"

Más

El dólar blue está quieto en $ 484. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) sube apenas 0,6%, a $ 476, en línea con el ascenso que tuvo en los últimos días. Más de un asalariado de altos ingresos, apenas cobra el sueldo, compra moneda norteamericana en el MEP, lo que lo hace subir, y la vende de inmediato en el blue, lo que lo hace bajar. El llamado rulo, al que recurren muchos, por más que sea ilegal, para hacerse de unos pesos más. En tanto, el contado con liquidación (CCL) aumenta sólo 0,2%, aunque así alcanza la barrera de los $ 500: más exactamente llega a 500,21.

“Se ve que el mercado no le cree la amenaza de renuncia, o no le dan tanta importancia como la que el propio superministro cree que tiene tal vez”, opina Pablo Bachur, operador bursátil en Tomar Inversiones. “Digamos que a nivel gestión muchas luces no mostró”, agrega. Sin embargo, en caso de dimitir, “la primera reacción del mercado seguro sería negativa”, reconoce.

“No hay otro dentro del oficialismo que pueda contener a los mercados como Massa”, analiza Javier Timerman, al frente de Adcap Asset Management. “Pero en caso de que renuncie y dado que este gobierno se quedaría sin capacidad de gestión, supongo que el Fondo tomaría las riendas y le diseñaría un plan de adelantos de reservas para llegar a las PASO al menos. También el mercado, especialmente afuera, tiene este concepto que cuanto peor mejor y más rápido será el cambio. (Mauricio) Macri se perjudicó después de las PASO de 2019 por la llegada del kirchnerismo A este gobierno lo puede ordenar económicamente la expectativa del nuevo gobierno”, complete Timerman.

“Este gobierno está jugado ya, a nadie le importa demasiado”, observa otro broker, que prefiere el anonimato cuando se le pregunta por qué el mercado ni se inmuta ante las amenazas de renuncia. “Creo que no le cree nadie”, comenta otro y añade: “Si renunciara en serio, el efecto sería muy negativo”. “Creo que no es real”, opina otra colega.

AR