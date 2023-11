Luego de 30 años de lucha, el Ministerio de Trabajo convocó a negociaciones paritarias para el sector informático

Tras 30 años de lucha, trabajadores del sector informático tendrán una negociación colectiva de salarios. El Ministerio de Trabajo convocó a las cámaras empresarias del rubro y la Asociación Gremial de Computación (AGC) a conformar la comisión paritaria para firmar un convenio colectivo de trabajo para la industria tecnológica.

Desde la entidad gremial celebraron la decisión de la cartera a cargo de Raquel “Kelly” Olmos a la cual catalogaron como un “hito político y jurídico” para la adecuada organización de la actividad.

“Aspiramos a entablar un diálogo franco para poder avanzar en la resolución de los problemas más urgentes de los informáticos, en especial en la definición de roles ocupacionales, categorías laborales, trayectos formativos, certificación laboral, condiciones salariales y de trabajo, los planes de carrera profesional, la realización de revisiones paritarias periódicas, el pago de horas extra y guardias y un programa de formación y capacitación serio que atienda los constantes cambios y necesidades que presenta la innovación”, afirmaron desde la AGC.

La convocatoria del Ministerio de Trabajo estaba destinada a la entidad sindical, en representación de los trabajadores y a la Cámara de la Industria del Conocimiento (ARGENCON), la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (CAMOCA) y la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMYPyA).

La lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la industria tecnológica lleva ya alrededor de 30 años. Los empleados de empresas del rubro durante décadas han estado fuera de convenio y cobrando salarios muy por debajo de lo que perciben sus pares en otros países. Este era el caso de los trabajadores de Globant que, según un trabajo de Diego Genoud para elDiarioAR, en 2021, recibían pagas por 350 dólares, frente a los 1.250 dólares que se abonaban en las filiales de la empresa en otros países.

“La industria cree que tiene el derecho o privilegio de no tener gremio en el sector. Hay una persecución sindical tremenda. Los empleados y empleadas no se quieren exponer. Los suspenden y los echan. Tenemos casos de trabajadores que se afiliaron y literalmente al otro día los despidieron. Quizás ganan la batalla judicial y los reincorporar, pero mientras el Gobierno no intervenga nadie se va a querer afiliar, menos con un gremio que no pudo siquiera firmar convenio”, había relatado en aquella oportunidad Ezequiel Tosco, Secretario General de la AGC.

📢IMPORTANTE



Se ha convocado a la primera negociación paritaria de la actividad informática en Argentina.



La determinación y la incansable lucha de las y los trabajadores organizados, sostenida por más de 30 años, ha logrado que se constituya este hecho histórico.



Una vez más… pic.twitter.com/O6ARkxDzYH — Ezequiel Tosco (@EzequielTosco) 10 de noviembre de 2023

Según expresó ahora el gremio vía X (ex Twitter), la decisión de la cartera labora “genera grandes expectativas y esperanza entre los trabajadores que finalmente podremos expresarnos en un marco de igualdad frente a las empresas y abordar diversos temas relacionados con la vida profesional de los informáticos”.

Y agregaron: “Los trabajadores tendremos la posibilidad de contar con reglas claras y transparentes para planificar nuestro desarrollo personal, organizar nuestra vida laboral, acceder a la seguridad social tanto para nosotros como para nuestras familias, y disfrutar de los beneficios colectivos que logremos construir”.

ACM