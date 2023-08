Massa anunciará medidas sobre salarios y jubilaciones luego de las PASO

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que, luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), anunciará mejoras en el ingreso de trabajadores y jubilados. “En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos; y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados”, explicó en C5N.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria también se refirió a la macroeconomía argentina y puso especial énfasis en el mercado de divisas. Según indicó, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera “estarán más firmes” en los próximos días con el seguimiento del mercado cambiario local.

Para Massa, el dólar blue es “un mercado en el que dos o tres pícaros meten ruido”, motivo por el que han decidido frenar las especulaciones con la intervención de los mercados financieros. Este viernes, el dólar en el mercado libre de cambio llegó a cotizar $580 y cerró en $574, mientras el Banco Central compraba $221 millones de dólares gracias a las liquidaciones del Programa de Incentivo a las Exportaciones que reconoce un dólar a $340 para algunas exportaciones agropecuarias.

En relación a las reservas del Banco Central y la falta de dólares, el ministro de Economía sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri “le debe una explicación a los argentinos por los $45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se tomaron en un minuto y medio y todavía hoy es el ancla más pesada que enfrente Argentina”. En este marco, además, acusó al ex mandatario de Juntos por el Cambio de no invertir el dinero prestado en escuelas, hospitales, rutas o el fortalecimiento de empresas.

Así, el precandidato presidencial del oficialismo volvió a polarizar la campaña al considerar que la principal coalición opositora “tiene un fanatismo por el endeudamiento” mientras que el modelo que propone Unión por la Patria se basa en “vender trabajo al mundo”.

Sumados a las medidas de salarios, Massa prometió un abaratamiento de las tarifas de electricidad y gas en los próximos años. Esto será posible con la baja del precio del combustible que siga al reemplazo de las importaciones de gas licuado por aquel se obtenga de la explotación de Vaca Muerta. En la misma línea de sustitución de importaciones, el titular de la cartera económica defendió el “orden fiscal” y la importancia de contar con superávit en la balanza de pagos en tanto “los mejores momentos de los argentinos eran cuando más vendíamos que lo que comprábamos”.

Respecto de la cuestión de los alquileres, alegó la necesidad de que el Congreso trate las modificaciones a la ley que actualmente regula el mercado inmobiliario. Dadas las particularidades de cada región, de todos modos, la normativa funcionaría como marco general, pero sería cada provincia la que terminara de definir las regulaciones según sus especificidades. “El mercado de alquileres no es el mismo en Ciudad de Buenos Aires, donde tenés una distorsión adicional por la presencia de la aplicación de alojamiento para turistas Airbnb como producto para los turistas, que en el resto del país”, señaló.

Con información de agencias.