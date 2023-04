Massa busca en Estados Unidos fondos para sobrellevar la mala cosecha

Ante una mala cosecha que amenaza con tumbar la economía, como en 2001, 2009, 2012 o 2018, el ministro de Economía, Sergio Massa, no sólo se encomienda al dólar agro sino a pasar la gorra por Estados Unidos. Inicia hoy una gira que lo llevará a República Dominicana, donde se verá con funcionarios del gobierno de Joe Biden, y a Washington, donde participará de la reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pero donde además se verá con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La idea es conseguir fondos frescos de donde sea para palear la falta de divisas que traje la caída de la recolección de maíz y soja.

Tras la visita de Alberto Fernández y Massa a la Casa Blanca, Biden prometió enviar a la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, a la Argentina. Como llegará este viernes para verse con el canciller Santiago Cafiero, cuando el ministro de Economía ya esté en la capital norteamericana, este decidió interceptarla en Santo Domingo. Con Sherman y con el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, Massa buscará el apoyo de la superpotencia en los directorios del FMI, el Banco Mundial y el BID para nuevos créditos para la Argentina. Son necesarios para el “puente” del que hablaron con Biden y que necesita la Argentina para atravesar 2023 hasta llegar a un 2024 con la perspectiva de una buena cosecha y con exportaciones de gas del próximo verano por el gasoducto Néstor Kirchner. También analizarán el comercio exterior entre ambos países, incluida la pretensión argentina de volver al Sistema General de Preferencias (SGP) que ofrece Estados Unidos a ciertos países de ingresos medios para abajo. Otros asuntos por discutir incluyen la disponibilidad de la Argentina en energía (gas, hidrógeno, renovable), minerales críticos (litio, cobre), tierras raras e industria farmacéutica. Massa estará acompañado por Gustavo Martinez Pandiani, su asesor en relaciones internacionales.

Antes del encuentro con Sherman, Massa se verá con el presidente de Dominicana, Luis Abinader, a quien conoce desde hace tiempo. El ministro siempre fue un haz de las relaciones públicas. No por nada la subsecretaria de Estado fue la que le pidió verse allí. Los embajadores de ambos lados, Jorge Argüello y Marc Stanley, intervinieron para organizar la cita. En la administración demócrata lo ven como un interlocutor clave para avanzar en el “puente” y porque reconocen que, aunque perdió la batalla contra la inflación, al menos ha estabilidad la crisis financiera y cambiaria en la que asumió el cargo en agosto pasado. Massa quiere convencerla de que la sequía alteró el escenario porque implicará US$ 10.000 millones menos de ingresos y, por tanto, debe flexibilizarse la meta de ajuste fiscal, no sólo la que ya se cambió, de acumulación de reservas. Sherman es la funcionaria que Biden designó para llevar adelante el caso argentino, que interesa a Washington porque en Latinoamérica no encuentra ni en Lula da Silva ni en Andrés Manuel López Obrador unos aliados fieles. Además, Estados Unidos está interesado en el papel de la Argentina en las agendas sobre seguridad alimentaria y energética mundial, así como el potencial en economía del conocimiento, en medio de la rivalidad de superpotencias con China.

La agenda oficial de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial incluyen, además de la sesión plenaria, el encuentro del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC, según sus siglas en inglés), un desayuno de trabajo con autoridades económicas de América del Sur y México organizado por Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, la reunión de ministros de Finanzas por la Acción Climática, un seminario de alto nivel sobre implicancias macrofinancieras de los criptoactivos y un encuentro organizado por la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, con ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales de América Latina, Canadá y EE.UU. Durante su misión, el ministro tiene previsto también reuniones de trabajo con la subdirectora Gerente del Fondo, Gita Gopinath, y con Michel Pyle, director adjunto del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Asimismo mantendrá encuentros bilaterales con Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperacion y Desarrollo Económico (OCDE), y con José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Colombia.

