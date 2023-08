Massa tras la reunión con el FMI: “Argentina va a ser un país autónomo cuando se saque de encima el préstamo del Fondo”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y acordó un desembolso por $7.500 millones de dólares. Tras pagos y devoluciones, quedarán 3.400 millones de dólares como fondos de libres disponibilidad y se podrá usar “una parte importante de ellos para aplacar subas del dólar”, según indicó el titular del Palacio de Hacienda.

“Dimos un paso importante en la administración de la hipoteca que nos dejó (Mauricio) Macri, pero la hipoteca la seguimos teniendo”, expresó Massa al finalizar el encuentro.

“Desde la finalización de la cuarta revisión, los principales objetivos del programa no se alcanzaron como consecuencia de la sequía sin precedentes y de las desviaciones de las políticas. En un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal”, destacó el comunicado oficial del organismo de crédito.

En este sentido, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández explicó que se enviará al Congreso un presupuesto con déficit cero. “La base de la propuesta es que se recorten los beneficios empresariales que el año pasado no quisieron tratar y que representan 4,5% del PBI. La meta de déficit es de 0,9%, pero con esa base que me tiene que brindar el Congreso”, contó el ministro de Economía, quien prometió que la reducción no recaerá en inversión social.

Más allá de los planes acordados, Massa no dejó de cuestionar la presión del Fondo sobre el programa económico. “La Argentina va a ser u país autónomo el día que se saque de encima el triste condicionante que es el Fondo”, dijo el candidato presidencial.

El titular del Palacio de Hacienda también contó que los representantes del FMI volvieron a plantear la unificación de los tipos de cambio, pero que no se trata de una medida que vaya a tener lugar en el corto plazo.

Massa prometió reembolsos para las víctimas de ataques a comercios

En ministro de Economía confirmó desde Washington que se entregarán reembolsos a los comerciantes que sufrieron ataques y robos en distintos puntos del país. “La gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”, afirmó.

Según explicó en conferencia de prensa, la Secretaría de Industria se encargará de que a “cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”.

Massa también indicó que la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía armará un equipo de seguimiento para monitorear el trabajo de los jueves y fiscales que investigan los ataques para que los responsables no “entren por una puerta y salgan por la otra”.

Con información de agencias.