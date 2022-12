Una ONG ofrece invertir en un título de deuda para apoyar proyectos sociales, verdes y sustentables

No sólo las empresas emiten obligaciones negociables (ON), es decir, títulos de deuda. En los últimos dos años también se han financiado así dos organizaciones no gubernamentales (ONG), las asociaciones civil Techo, que se dedica al fomento de la vivienda, y Sumatoria, que apoya proyectos sociales, verdes y sustentables. Sumatoria lanzó este lunes su tercera ON.

Los trabajadores de la economía popular ya superan a los asalariados privados en diez provincias

Saber más

“Sumatoria apoya con préstamos a instituciones de microcréditos, a empresas de triple impacto, que son las que integran el impacto social y ambiental al negocio, y a emprendedores de la economía popular que necesitan quizás 10 millones de pesos para seguir creciendo”, explica el fundador y director de Sumatoria, Matías Kelly, que fue secretario de Economía Social en el gobierno de Mauricio Macri. “Primero arrancamos con grandes donantes, como el Banco Galicia o la Fundación Alimentar, pero tenés un límite. Entonces buscamos inversores que no quieren perder su plata e invierten en nosotros. Con lo que aportan donantes e inversores, podemos bajar la tasa de nuestros créditos al 40%”, explica Kelly. “No regalamos la plata sino que valoramos el impacto social y ambiental”, aclara.

La nueva ON de Sumatoria alcanza los $ 120 millones, con un plazo de 24 meses, a tasas fijas y variables y con el respaldo de los bancos Comafi, Galicia y Santander. Las primeras dos ON fueron por $ 30 millones y $ 60 millones, respectivamente, a tasa Badlar, que hoy está a 69%, o una fija del 50%. Los nuevos fondos se destinarán a 10 proyectos desarrollados en áreas de Inclusión financiera; agroecología, orgánicos y alimentación saludable; conservación y regeneración; y economía circular de las organizaciones Creando Conciencia (cooperativa de recicladores), Educacion Alimentaria Transformadora, Fundación León, OMLA, Optimizar Forestal, Pro Mujer, RFG, Santa María del Recuerdo, Nuevos Surcos y Zafrán, con un impacto en más de 8.000 personas de manera directa e indirecta. Los créditos serán garantizados en forma simultánea por 14 sociedades de garantía rcíproca (SGR): Acindar Pymes SGR, Affidavit SGR, Argenpymes SGR, Aval Federal SGR, Bind Garantías SGR, Confiables SGR, Crecer SGR, Cuyo Aval SGR, Fidem SGR, Integra Pyme SGR, Potenciar SGR, Resiliencia SGR, Solidium SGR y Unión SGR. “Muchas compañías de seguros y fonos de inversión, que por norma deben invertir en pymes, invierten en nuestras ON”, comenta Kelly. Pero los clientes de cualquier banco o sociedad bursátil también pueden suscribir la ON.

Sumatoria también ha apoyado a organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y las cooperativas textiles de ex detenidos Hombres y Mujeres Libres y Kbrones. “Cuando el sistema financiero mira a la UTT, le da miedo prestarle, le asigna mucho riesgo, le sube mucho la tasa. Las fintech les cobran 200%. Pero nosotros les prestamos. Muchas veces, estas organizaciones nunca antes habían recibido créditos de nadie. Llevamos prestamos en total US$ 2 millones, con 0,5% de riesgo de retrasos en las devoluciones”, explica el director de Sumatoria.

AR