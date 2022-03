Toda la oposición se une a la Mesa de Enlace para voltear la suba de retenciones en Diputados, pero será difícil que lo logre en el Senado

La Mesa de Enlace cree más en la oposición que en el oficialismo. En un contexto de internas crudas y debilidad en el Frente de Todos, los representantes agropecuarios apostaron por el camino del lobby con la oposición ampliada. Su objetivo es voltear el aumento impositivo de dos puntos a las exportaciones para la harina y el aceite de soja y de uno al biodiesel. Este miércoles tuvieron una ronda de encuentros con los diputados de Juntos por el Cambio y los demás bloques opositores. Los legisladores cambiemitas acordaron crear una mesa operativa junto a los dirigentes agropecuarios para frenar la suba de retenciones.

Roberto Feletti pidió más retenciones y anunció una canasta para los comercios de cercanía

Saber más

La estrategia de JxC tiene un ojo y medio puesto en el discurso de los libertarios, que proponen bajar las retenciones a cero y corren a los macristas, radicales y lilitos por derecha. Para obturar el decreto, la oposición debería contar con una mayoría simple de 129 voluntades en la Cámara de Diputados. Con 116 cambiemitas, cuatro libertarios y ocho bancas del interbloque federal, podría lograrlo. En el Senado, sin embargo, a priori no le dan los números. Pero la oposición avanzará de todas formas, en una jugada entre testimonial, de desgaste al Gobierno y de acercamiento a la Mesa de Enlace.

“Este interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, sólo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, afirmó el diputado Mario Negri durante la reunión del interbloque de JxC con los delegados de la Mesa de Enlace. “Desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, opinó el macrista Cristian Ritondo.

El lilito Juan Manuel López objetó el procedimiento de la suba. “Lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado. Las retenciones que se cobran son ilegales”, concluyó.

El interbloque Federal también rechazó el decreto de Alberto Fernández por su supuesta inconstitucionalidad. “El Poder Ejecutivo pretende legislar en una materia que sólo le compete al Congreso”, se quejó ante elDiarioAr el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del espacio. El interbloque a su vez cuestiona la suba de retenciones en sí, al margen del procedimiento para concretarla. “Repudiamos todo tipo de nuevo impuesto o tributo, e iniciamos un trabajo legislativo tendiente a garantizar que la producción agroindustrial no sea castigada sino promovida para el crecimiento y el desarrollo”, dijo Rodríguez.

El interbloque Federal cuenta con ocho bancas. La ocupan los lavagnistas Rodríguez y Graciela Camaño (de Consenso Federal), los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, tres peronistas cordobeses que responden al liderazgo del gobernador Juan Schiaretti (Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca) y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo.

Los libertarios también arremeten contra las retenciones, pero además se unen al reclamo de la Mesa de Enlace contra la ley de protección de humedales. “Históricamente yo dije que no tiene que haber retenciones. Ellos hablan con más moderación sobre la baja”, se refirió José Luis Espert en diálogo con elDiarioAR a los integrantes de la mesa, Nicolás Pino (Sociedad Rural), Elbio Laucirica (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas, CRA) y Carlos Achetoni (Federación Agraria). “Ellos tienen sus preocupaciones: ley de humedales, las economías regionales”, comentó Espert, que comulga con el sector: “Sin campo no hay nación”.

“El resultado de las reuniones es sumamente fructífero”, concluyó Chemes. “La participación del sector legislativo será sumamente importante. Los reclamos se deben transformar en ley. La realidad es que las políticas de Estado deben propender a producir más. Hay espacio para las movilizaciones. Si no tenemos respuestas el propio gobierno, nos está empujando a eso. Necesitamos políticas que incentiven la mano de obra y el valor agregado a la producción”, amenazó el presidente de CRA. En tanto, Pino, que lidera a los patrones de la Rural, arremetió con una velada acusación de vagancia contra los legisladores: “Necesitamos que el Congreso se ponga a trabajar y legisle en materia de retenciones”.

AF/AR