Precios Justos: colegios privados acordaron aumentos máximos de cuotas con el gobierno bonaerense

Representantes de las cámaras de colegios privados de la Provincia de Buenos Aires se reunieron con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense, en La Plata, para acordar una redistribución de los ajustes de aranceles escolares del ciclo lectivo 2023. El acuerdo con el gobierno se da en el marco de la ampliación del programa Precios Justos que establece aumentos máximos en las cuotas de los colegios privados y productos de la canasta básica escolar.

El acta firmada con el gobierno provincial fijó los porcentajes de aumento hasta el séptimo mes del año, lo que resultó en la siguiente escala: 16,8% para marzo, 3,35% mensual para abril, mayo y junio, y 4% para julio. Los incrementos se calculan en base al índice de precios al consumidor y la política salarial por lo que, en caso de desvíos respecto a lo previsto para estos indicadores, el acta contempla una readecuación de los topes.

La reunión contó con la participación de los representantes de 7 cámaras que nuclean instituciones de educación privada: Asociación Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Asociación Civil de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Acidepba), la Asociación de Instituciones Privadas Argentinas (Aiepesa), Consejo de Educación Católica (CEC), Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE), Espacio de Gestión Educativa (EGE) y la Federación Cooperativas de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires (Feceaba). La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) no adhirió al pacto. “Nosotros no podemos figurar en un acta con la que no estamos de acuerdo, a pesar de que vamos a tener que cumplirla”, señaló Martín Zurita, titular de la organización.

Además de Sileoni, de parte del gobierno de Axel Kicillof, también estuvieron presentes el jefe de gabinete de la cartera educativa, Pablo Urquiza, el subsecretario administrativo, Diego Turkenich, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, y la directora de Educación privada, Marcela Cabadas.

La Provincia de Buenos Aires no fue la única provincia que adhirió a la política impulsada por el Ministerio de Economía para controlar la inflación y facilitar el sostenimiento de la educación para las familias. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, compartió vía Twitter que son 18 en total las provincias que se sumaron a la iniciativa: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Formosa.

ACM con información de Télam