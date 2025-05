Sturzenegger defendió los cambios en el régimen de protección de Tierra del Fuego, pero admitió recortes en los empleos

Después de que el Gobierno nacional anunciara este martes una reducción en los derechos de importación de productos electrónicos, como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores y aires acondicionados y la eliminación de gravámenes internos para los productos fabricados en Tierra del Fuego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió al cruce de las críticas que generó en la provincia patagónica y defendió la medida propiciada desde la cartera de Economía que conduce Luis Caputo: “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, dijo el funcionario en la red social X.

De acuerdo a Sturzenegger, “en algún momento habíamos hecho una estimación y la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos”.

Horas antes, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, salió al cruce de la decisión de la gestión libertaria. “Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Lo veníamos advirtiendo: esta medida responde al acuerdo con el FMI, en el que se exigía eliminar los supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia. La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país”, detalló Melella.

En contrapartida, Sturzenegger comparó a Tierra del Fuego con Nueva Zelanda y apuntó al régimen de promoción industrial de la provincia patagónica: “¿Cuál es el efecto del régimen de protección sobre la isla? Yo pienso que es devastador. Tierra del Fuego podría ser Nueva Zelandia. En realidad mucho más que Nueva Zelandia porque es la puerta al destino turístico con mayor potencial del mundo que es la Antártida. Pero tiene de todo: mística, navegación, trekking, cruce de los andes, glaciares, gastronomía, esquí en contra temporada, incluso tiene energía a morir. Debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año. En pocos años debería converger a niveles de ingreso europeos. Y qué hacemos: le degradamos el paisaje con galpones industriales. No se le puede echar la culpa a los militares, porque cuando concibieron esto en los 70 era otro mundo. Pero 50 años después encuentro insólito que las autoridades de la isla no lo vean”, disparó el Ministro.

Además, el funcionario libertario respondió a Luis Galli, CEO de Newsan, uno de los grupos empresarios más importantes que hay en Tierra del Fuego, quien advirtió que con la baja de aranceles “es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina. Va a tener consecuencias en la gente”, dijo, según consignó el diario Clarín. “Abrir la importación de bienes de capital usados va a llevar a nuestra industria de bienes de capital a ser de clase mundial en unos años. Pero si manteníamos la protección se hubieran quedado donde están”, contestó Sturzenegger al directivo del grupo de Rubén Cherñajovsky, que emplea en la provincia a 11.000 personas, de los cuales 1.000 trabajan en la producción de celulares.

“La motosierra permite bajar impuestos”

“Lo que hace posible la baja de impuestos es la motosierra”, destacó este martes Sturzenegger, al referirse a los anuncios sobre rebajas de aranceles para importar celulares y las disminuciones impositivas para televisores, aires y videojuegos, ante referentes del mundo de las finanzas que participaron del congreso del IAEF. Además, insistió en que el objetivo de este gobierno es tener un Estado más chico, más barato y con menos impuestos.

“La discusión muy interesante es qué impuestos bajar. Depende del sector. Creo que debemos bajar los aranceles a la importación de bienes de capital”, dijo en el 42º Congreso Anual de IAEF.

El ministro aseguró que la motosierra “sigue a full. Hemos dispensado 45 mil personas del Estado, lo que nos ahorra 2.000 millones de dólares anuales”.

“El presidente Milei tomó al toro por las astas. Con superávit fiscal y sin emisión de dinero no queda otra que una convergencia. No se puede crecer sostenidamente si no se es un país abierto”, dijo el funcionario.

Sturzenegger consideró que “creciendo al 4% en 15 años, la Argentina tendría un nivel de ingresos similar al de España”.

“Argentina tiene una rigidez laboral muy grande, ya que impone el mismo salario en todo el territorio. Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo”, aseguró.

Dijo que “si uno tuviera negociaciones (salariales) regionales y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral”.

Dijo que “antes de que terminen las facultades delegadas habrá importantes novedades. Faltan 56 días. Por primera vez hay respeto a los derechos de propiedad en Argentina”.

Además, Sturzenegger remarcó que Vaca Muerta le significará al país exportaciones por US$ 30 mil millones en los próximos 10 años.

“Con este boom de transables hay que pensar muy bien las proyecciones sobre el tipo de cambio real. Hay un desafío extraordinario en generar instrumentos de ahorro”, dijo, y agregó: “El desafío es generar instrumentos en CER. Eso va a ser 'la papa', va a tener una demanda infinita”, cerró.

