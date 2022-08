Tarifas: el Gobierno confía en aplicar la segmentación en septiembre, pero las empresas dudan

Cuando faltan apenas dos días para que empiece septiembre, el mes en el que se comenzará a aplicar la quita de subsidios a las tarifas, las empresas que deben trasladar las subas a las boletas no recibieron todavía la información sobre cómo deberán segmentar a sus usuarios ni cual es el cuadro tarifario final, según pudo confirmar elDiarioAR de las principales distribuidoras del país.

Subsidios a las tarifas, redistribución de ingresos y los desafíos del mercado energético, un nuevo diálogo de "Esto no es un tweet"

Saber más

Si bien la facturación cierra hacia fin de mes y no es necesario tener las precisiones desde el día uno, la adecuación de los sistemas no es inmediata y en algunos casos podrían demorar hasta 20 días. Así, una demora en la información necesaria podría retrasar la entrada en vigencia del nuevo esquema.

“Vamos a llegar, confiamos en que sí”, señalaron este lunes en el entorno de la secretaria de Energía, Flavia Royón, y aseguraron que en las “próximas horas” las empresas distribuidoras recibirán las precisiones que necesitan.

Procesada la información de quienes completaron el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el Gobierno debe pasar en limpio quienes quedan dentro de cada segmento. A los de la categoría 1, de ingresos altos, se les eliminarán los subsidios en tres tramos. Los de la categoría 2, que reciben la tarifa social, no tendrán cambios en sus facturas. A los de la categoría 3, de ingresos medios, se les seguirá subsidiando el consumo pero hasta un tope a partir del cual pagarán la tarifa plena.

“No recibimos nada y no sabemos cuánto podría llegar esa información”, señalaron en una compañía. “Si no mandan los cuadros nuevos no se puede aplicar y además nosotros necesitamos entre 15 y 20 días para adaptar los sistemas”, sumaron.

De acuerdo con lo anticipado por el Gobierno, la eliminación de los subsidios, total o parcial se hará en tres tramos: 20% en septiembre, 40% en noviembre y el 40% restante en enero de 2023. Sin embargo, los usuarios lo verán reflejado con algo de retraso. En el caso de los servicios que tienen una facturación mensual, verán la primera quita en las boletas que lleguen a los hogares en los primeros días de octubre.

En el caso de la facturación bimestral, como es en el servicio de la electricidad (se factura el bimestre pero se divide el pago en dos boletas mensuales), dependerá de cómo esté estructurado el ciclo. Algunos usuarios podrían recibir el primer impacto efectivo recién en noviembre.

“Si se atrasa, no sabemos si van a indicar hacerlo retroactivo o a partir del día en que entre en vigencia. Esas son cosas que todavía no están claras en la reglamentación. Por eso estamos esperando y no sabemos siquiera cuáles son los items que tenemos que poner para ir adaptando el sistema e irnos adelantando”, apuntaron en una empresa.

El jueves pasado la Secretaría de Energía publicó una resolución en la que precisa el cuadro tarifario estacional de la electricidad para los meses de septiembre y octubre.

Fuentes del sector señalaron que ese es el cuadro que se publica de manera rutinaria cada vez que se hacen cambios de tarifa estacional, pero que no tiene la especificación de cómo se aplica en cada segmento. “Hoy nos están faltando las dos cosas: el cuadro tarifario completo y el listado de los usuarios para saber en qué segmento tenemos que incluir a cada uno”.

En el caso de la electricidad el tope del consumo subsidiado es 400 kWh mensuales, que se eleva a 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por red. En el caso del gas, el tope no es uniforme sino que depende de dos factores: la subzona del país y la categoría de usuario.

DT