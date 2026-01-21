Movistar acompaña a las localidades afectadas por los incendios en la Patagonia

Ante la magnitud de la situación, que provocó cortes en la energía eléctrica de la zona, además de interrupciones en la ruta 40, la compañía desplegó un operativo de emergencia para asegurar que la comunidad permanezca conectada.

Para minimizar el impacto, los técnicos de la empresa se movilizaron de manera inmediata a la zona damnificada para garantizar el servicio, llevando una celda móvil y grupos electrógenos para instalar en puntos estratégicos. El equipo técnico trabajó intensamente para asegurar la continuidad del servicio móvil en las localidades alcanzadas.

Con el propósito de fortalecer la comunicación de las personas en las áreas más afectadas durante los próximos días, Movistar decidió adjudicar bonos entre 5 y 10 gigas gratis para los clientes que residen en El Hoyo, Epuyén y Cholila, y así garantizar su conectividad en este escenario.

La compañía continúa monitoreando la evolución de la situación para asegurar que todos sus clientes puedan seguir conectados.