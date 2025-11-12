SharkNinja inicia operaciones en Argentina en alianza estratégica con Newsan

SharkNinja, reconocida internacionalmente por su innovación en electrodomésticos para el hogar, comenzó su actividad comercial en Argentina mediante una alianza estratégica con Newsan. Este acuerdo integra la experiencia global de la marca con el conocimiento local de una empresa con más de tres décadas en la industria.

El portafolio de SharkNinja se estructura en tres marcas principales: Ninja, enfocada en soluciones para la cocina con tecnología multifuncional y eficiencia energética; Shark Beauty, dedicada al cuidado del cabello con dispositivos de alto rendimiento que protegen y estilizan sin daño; y Shark Home, que introduce sistemas de limpieza con aspiradoras y equipos que optimizan la eficiencia y el bienestar doméstico.

Entre los lanzamientos confirmados para el mercado argentino figuran productos como la fábrica de helados y postres Ninja CREAMi, la freidora de aire portátil Ninja CRISPi, batidoras portátiles Ninja Blast, fábricas de granizados Ninja SLUSHi y una gama de licuadoras con tecnología Auto-iQ y Blend Sense. Shark Beauty incorporará el multi-styler Shark FlexStyle, el cepillo térmico alisador Shark SmoothStyle y el secador plegable Shark SpeedStyle Pro Flex. Por su parte, Shark Home sumará las aspiradoras inalámbricas Shark Stratos y Shark PowerPro, equipadas con tecnología Clean Sense IQ, y el limpiador de suelos Shark SteamPickUp SD200EU.

Los artículos estarán disponibles a través de los principales retailers de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico en el país, favoreciendo el acceso y el soporte postventa.

“La incorporación de SharkNinja a nuestro portafolio reafirma nuestro compromiso de incorporar y ofrecer marcas globales de alto reconocimiento, ampliando la experiencia de nuestros consumidores con tecnología, diseño y calidad”, afirmó Ezequiel Brusco, Business, Sales & Marketing Manager de Newsan. Por su parte, Andre Jacquet, Managing Director de SharkNinja Latinoamérica, expresó: “Elegimos a Newsan como nuestro aliado local para acercar nuestros productos a los hogares argentinos por su vasta y sólida trayectoria en el mercado. Queremos que puedan experimentar en primera persona la innovación que nos caracteriza”.

La presencia de SharkNinja en Argentina marca un nuevo capítulo en la categoría de electrodomésticos inteligentes, con productos que buscan simplificar la vida diaria y elevar los estándares de calidad y funcionalidad en cada hogar.