Bizarrap se alía con Young Miko para relatar su camino al éxito en su sesión 58

Bizarrap arrancó 2024 con su nueva sesión, la número 58, en la que fichó a la puertorriqueña Young Miko como colaboradora. La canción llega un año después de que el productor argentino diera la bienvenida a 2023 de la mano de Shakira, con su sonado tema –venganza incluida– que terminó colándose en las listas de lo más escuchado.

Su nueva aliada es la cantante de 25 años María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida como Young Miko (Joven Sacerdotisa), artífice de sencillos como Classy 101, Fina y wiggy. A caballo entre el trap latino, el reguetón y el pop, ha colaborado con figuras como Bad Bunny, Feid, Karol G, Tokischa, Bad Gyal y Nicki Nicole. Su nombre artístico hace referencia a su fascinación por la cultura japonesa.

“¿Cómo hemos llegado aquí? No sé cuántos pies de altura. Primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura”, comienza rezando el tema cuya letra hace referencia a la carrera ascendente de Young Miko. El sencillo arranca con un beat que toma medida según qué parte de la canción. La sesión mezcla trap, reguetón y R&B; con bien de sintetizadores electrónicos que atraviesan varios climas a lo largo del hit.

La puertorriqueña se reserva una estrofa para los que han estado siempre“: ”Ojalá que ustedes nunca me suelten aunque nos vean con champán que no sé pronunciar. Aunque todas las marcas me quieran auspiciar. Aunque todas mis ex quieran ser la oficial. Ahora no significa que yo voy a cambiar, no. No significa que yo dejo de ser normal. Puede que antisocial, que no pueda confiar. No es nada personal“.

Quién es Young Miko

Antes de dedicarse a la música, Young Miko destacaba por su talento para el fútbol. Mientras estudiaba Artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, su oficio como tatuadora le permitió ahorrar dinero para pagarse los estudios y comprarse un micrófono. Con él pudo empezar a producir sus canciones e iniciar su carrera en 2019 a través de Sound Cloud. Su debut oficial, 105 Freestyle, vio la luz en 2021, mismo año en el que lanzó la colaboración con Villano Antillano, Vendetta.

Después llegarían Standard, Riri, Trap Kitty y Puerto Ricaan Mami. En julio de 2022, Bad Bunny la invitó al escenario en uno de sus conciertos para que interpretara dos de sus temas. En marzo de 2023 publicó Lisa y Classy 101 con Feid, que llegó a entrar en la lista Billboard Hot 100. Brinca, 8 AM y Chulo fueron sus siguientes sencillos.

Abiertamente lesbiana, es habitual que Young Miko reivindique los derechos del colectivo LGTBI+ en sus apariciones y en sus letras. La cantante, que nació en el seno de una familia religiosa, decidió contarle a sus padres que le gustaban las mujeres cuando tenía 17 años.

“A mi edad, cuando pasé por eso, me hubiese encantado que alguien me dijera que son mis papás, siempre me van a amar. Y que no tuviera miedo a expresarme, que de eso trata la vida también. Hay que dejarse querer y quererse a uno mismo porque, ¿y si nos morimos mañana?”, comentó al respecto en una entrevista.

Esta sesión sale del corazón para mí y para lxs míxs 🤍 Están bienvenidxs a disfrutársela con su gente y con nosotrxs como yo me disfruté hacerla! @bizarrap Gracias por el espacio y por pensar en mí. Eres un crack y la pasamos increíble juntxs, te quiero 💌



Mientras tanto… — BABY MIKO (@itsyoungmiko) 11 de enero de 2024

Bizarrap sigue ampliando su lista

Con su tema junto a Young Miko, Bizarrap suma ya 58 sesiones. En la última, lanzada el pasado mes de octubre, contó con el rapero argentino Milo J, con el que dio un paso más allá lanzando un epé con varios videoclips. Al artista emergente le precedieron otros nombres como Rauw Alejandro, Quevedo, Peso Pluma, Villano Antillano y Arcángel.

También ha estado presente en la temporada de galardones, ya que la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 se alzó en noviembre con los premios Grammy a Mejor canción pop y Mejor canción del año. Además, su hit junto a Quevedo fue reconocido con el gramófono a Mejor canción urbana.

Letra completa de la canción

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

le dije a mami que yo iba a volver

a casa otra vez

No sé cuándo la voa’ ver

Pero mientras tanto

andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin

eso es lo que importa

Y ahora pa’ la baby

estoy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe baby

Aquí corremos fino digo yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance

hm mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo

Dicen que debo favores, cabrón sí

me imagino

Si es que man yo te vi

afuera en la fila pa' mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

cuando hablaste mierda de mí

te pegaste a mi VIP

Eres un pussy, puerco

Y si me pillan saliendo es de la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en las portadas

Biza apaga las luces déjame a oscura’

Que mi gente prende los flashes si yo pido que lo suban

Pero mientras tanto

andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin

eso es lo que importa

Y ahora pa’ la baby

estoy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe

Aquí va otra más

pa’ los que han estao de siempre

Y acho ojalá

ojalá que ustedes nunca me suelten

Aunque nos vean con champaña que no se pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque todas mis exes quieran ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar no

No significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial que no sepa confiar

no es nada personal Es que si cambian de color

no me quiero asociar

Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar

no te sientas mal no eres tan especial

Dicen que hablaste de mi pero ando sin señal

Y mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede y la que no puede soporta

Mi gente está bien manin eso es lo que importa

Y pa’ la baby estoy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure

y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro no me hablen de maybe

Bizarrap