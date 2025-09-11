Charly García fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último álbum, “La lógica del Escorpión”

Charly García continúa destacandose con su carrera artística, siendo una de las figuras argentinas más importantes del mundo. En esta ocasión, el artista fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico publicado en 2024, “La lógica del Escorpión”.

La ceremonia abierta se llevó a cabo este miércoles 10 de septiembre en el salón San Martín, y reunió a decenas de fanáticos del artista, quien lamentablemente no pudo asistir al evento. De esta forma, quien recibió el reconocimiento fue la hermana de Charly, Josi García Moreno.

A través de un video, el artista agradeció la distinción, sosteniendo la placa en sus brazos: “Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”.

El legislador Juan Pablo O'Dezaill, quien estuvo detrás de la iniciativa, celebró el galardón a traves de sus redes sociales: “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”.