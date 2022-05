“May the 4th be with you”, día de Star Wars: ¿qué es y por qué se celebra el 4 de mayo?

Este miércoles 4 de mayo los fanáticos de la Guerra de las Galaxias celebran el Día de Star Wars, una conmemoración que nació hace un par de años y es muy festejada en México, entre otros países latinoamericanos.

Esta saga fue lanzada en 1977 y logró una popularidad tan grande que aún hoy en día sigue contando con fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, recién en mayo de 2011 se instauró el 4 de mayo como el Día de Star Wars.

Este día fue seleccionado debido a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: “May de force be with you”, que traducida al español es “Que la fuerza te acompañe”. Esta es muy parecida a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”.

¿Qué es el Día de Star Wars?

Esta iniciativa es celebrada de distinta maneras por los fanáticos, desde celebraciones masivas en distintos lugares hasta maratones completas. La misma fue lanzada por Toronto Underground Cinema -una popular cadena de cines de Canadá- que organizó un festival en que se proyectaron todas las películas de Star Wars.

Con el paso del tiempo los fanáticos hicieron que se establezca como el Día de Star Wars y las redes sociales ocupan un rol central para conmemorar esta jornada.

En qué orden ver las películas y series de Star Wars

A la hora de hacer una maratón Star Wars la amplia mayoría no tiene idea de por donde comenzar, es por ello que, a continuación te compartimos el orden canónico para disfrutar de las películas y series de esta gran saga:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Obi-Wan Kenobi (2022)

Star Wars: La Remesa Mala (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

El libro de Boba Fett (2021)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

