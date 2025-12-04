España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda se retiran de Eurovisión porque permitirá la participación de Israel en el festival de 2026

Israel recibió este jueves luz verde para participar en el Festival de Eurovisión 2026, después de que la entidad que organiza decidiera no someter a votación la presencia de ese país en el concurso, pese a las amenazas de boicot de otras naciones, inconformes con la actuación israelí en la guerra en Gaza.

La Unión Europea de Radiodifusión, un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza Eurovisión, anunció este jueves la decisión de permitir la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. En protesta, varios países anunciaron su retiro del evento, reportó el sitio France 24.

España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda indicaron que no participarán. Los organizadores optaron por no convocar a votación sobre el tema, pese a las amenazas de boicot de algunas naciones que están en contra de la ofensiva israelí en la guerra de Gaza.

La decisión llegó durante la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, que se inauguró este jueves 4 de diciembre en Ginebra. La participación de Israel en Eurovisión 2026 era tema principal de la agenda durante la reunión de dos días.

Las cadenas de televisión de varios países habían amenazado con retirarse debido a los abucheos recibidos por Eden Golan en 2024 y a los problemas con la votación en 2025, relacionados con las tensiones de la guerra de Gaza, mientras que los partidarios destacan el acoso a artistas israelíes como la cantante Yuval Raphael, superviviente del Festival Nova.

La televisión pública española RTVE anunció el retiro de España del Festival de Eurovisión tras la “permanencia de Israel en el certamen musical europeo” decidida en la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión en Ginebra, informó el ente público español en un comunicado.

Irlanda, que había amenazado con no participar si Israel lo hacía, confirmó que no participará ni transmitirá el Festival de la Canción del próximo año. La emisora estatal irlandesa RTE declaró que la participación de Irlanda “sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria”.

Eslovenia anunció también su ausencia: “Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero esta no se celebró”, señaló la emisora al destacar que las votaciones no fueron secretas.

La cadena pública que organiza la participación de Alemania en Eurovisión declaró el jueves que Israel tenía derecho a competir en el concurso.

La emisora SWR indicó en un comunicado enviado a AFP, citado por France 24, que “la emisora israelí KAN cumple todos los requisitos para participar” en el concurso.

El canciller alemán, Friedrich Merz, un firme defensor de la participación israelí, dijo en octubre que la perspectiva de que Israel fuera excluido era “escandalosa” y que en ese caso apoyaría que Alemania boicoteara el concurso.

El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 se realizará en Viena, de 12 al 16 de mayo de 2026. La capital austríaca será sede del concurso por tercera vez, ya que anteriormente organizó el certamen en 1967 y 2015.