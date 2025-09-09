Katy Perry llegó al país y se mostró levantando un cuadro de Eva Perón

La cantante estadounidense Katy Perry llegó al país para ofrecer dos conciertos en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour”. Pero este lunes no fue noticia por eso sino porque se conocieron varios videos de ella cuando ingresaba al hotel donde se aloja en Puerto Madero. La escena no tendría nada de particular –sus fans la esperaban allí para llevarse un autógrafo– sino fuera porque alguien le alcanzó un cuadro de Eva Perón que la estrella del pop alzó con gusto.

Lo más llamativo es que todo ocurrió mientras en Argentina las miradas estaban puestas en la derrota que el peronismo le acababa de asestar a La Libertad Avanza.

La estrella del pop se alojó este domingo en el hotel Faena de Puerto Madero donde los fans esperaban para verla. Entre saludos, selfies y autógrafos, le alcanzaron un cuadro de Eva Perón que la cantante mostró entusiasmada. Las grabaciones la muestran yendose al hotel con su cuadro.

Esta es la cuarta vez que Perry visita Argentina. La primera vez fue en 2011 con su California Dreams Tour. La californiana se presentará mañana y pasado en el Movistar Arena.