Milei recibe a Caputo en la Casa Rosada mientras suben el dólar y el riesgo país

Tras la reunión de gabinete que armó de emergencia este lunes por la mañana, el presidente Javier Milei recibía en la Casa Rosada al ministro de Economía, Luis Caputo. La cumbre del Presidente con el jefe del Palacio de Hacienda en Balcarce 50 genera una expectativa mayúscula por el impacto de la aplastante derrota de ayer del Gobierno en los mercados y en el plan de ajuste libertario.

Caputo no apareció anoche en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet y su ausencia fue notoria cuando Milei reconoció la derrota junto a la plana de su gabinete. Tampoco estaban el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el canciller Gerardo Werthein y la ministra Sandra Pettovello, pero el faltazo de Toto Caputo fue la más llamativa.

El ministro, sin embargo, acusó recibo del impacto económico que podía tener el revés electoral. Casi en paralelo al discurso en el que Milei reconoció la derrota pero ratificó el ajuste, escribió en Twitter: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”.

El impacto de las elecciones, más allá de lo expresado por el ministro, fue contundente en las primeras horas del lunes. El dólar abría a la suba, rozaba el techo de la banda y también se elevaba el riesgo país.

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este lunes 8 de septiembre a $ 1.400 para la compra y $ 1.450 para la venta (al rato se ubicó a $1.460 y después volvió a cotizar como al inicio). El riesgo país superaba los 1.000 puntos.

También subía el dólar cripto desde la noche del domingo en el pre-market en la Bolsa de Nueva York caían las acciones de empresas argentinas.

