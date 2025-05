Bella Ramsey aclara si estará en la temporada 3 de 'The last of us' y sus creadores explican el final de la segunda

Neil Druckmann y Craig Mazin, creadores de la serie The last of us, valoraron y explicaron algunos detalles sobre el final de la segunda temporada de la ficción protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal en Max. Este lunes la plataforma lanzó el séptimo y último capítulo de la tanda, en una entrega de lo más sangrienta que elevó la acción y la violencia hasta una secuencia final que da pistas sobre el futuro de las tramas en la ya confirmada tercera tanda de episodios.

¡ATENCIÓN SPOILERS! Esta noticia contiene información del final de la temporada 2 de The last of us. Lea bajo su responsabilidad.

El último capítulo arranca con Ellie confesando a Dina todo lo ocurrido en el hospital de Salt Lake en el final de la primera temporada y que, tal y como le acababa de confesar Nora, el padre de Abby era el médico al que Joel mató para salvarle la vida. Una revelación con la que Dina entendía por qué Abby había decidido asesinar a Joel y tras la cual decidía que era el momento de pararlo todo y volver a Jackson.

“Fíjense en cuándo Ellie dice la verdad. Lo hace en medio de la relación más íntima y cercana que tiene después -no antes, ni durante- de confirmar que ella y esa otra persona están enamoradas”, aseguró Craig Mazin en un encuentro abierto con la prensa previo al lanzamiento del final de temporada. “Decir la verdad es ser vulnerable, y en este mundo, cuando decís la verdad, sos débil, estás entregando algo... Luego, fíjense en su rostro, lo cerca que está de cómo se veía Joel cuando hablaba con ella. Siempre será difícil”, añadió, evidenciando como la figura del personaje de Pedro Pascal marcó a la joven.

Mazin explicó que el objetivo de esta escena era que los espectadores “entiendan por qué mienten” los protagonistas: “No mienten para manipular. No mienten por maldad. Mienten para protegerse. Cuando dejan de mentir, significa que existe una confianza extraordinaria. Pero en ambos casos, ya sea Joel o Ellie, cuando se sinceran, creen que pueden perder a la persona que aman por ello”, argumenta, poniendo sobre la mesa cómo Ellie, al verse en una tesitura similar a la que Joel tuvo con ella años antes, terminó empatizando con él.

Craig Mazin se pronunció también sobre la revelación de Jesse a Ellie en relación a la votación en el poblado de Jackson que no aprobó enviar a un equipo a Seattle en busca de venganza y de la decisión de Jesse de impedir que Ellie ayudase a un niño serafita que estaban torturando los WLF: “No es que lo que ella esté haciendo sea correcto, pero la creencia de él en su propia moralidad es tan cuestionable, y tan arbitraria, que se resume en: 'Soy moral, íntegro y estoy dispuesto a sacrificarme por la gente... siempre y cuando estén dentro de esta valla de madera. Pero si están fuera de la valla, los dejo morir, incluso si se trata de un niño'”, expuso el creador.

Mazin y Druckmann desvelaron además que estuvieron de acuerdo desde el primer momento en cómo votaría Jesse: “Creo que en nuestras conversaciones sobre cómo votó Jesse, ambos coincidíamos en la misma idea. Él votaría para proteger Jackson, porque Jesse se preocupa más por la comunidad en general, al menos por la comunidad a la que pertenece, y no tanto por la humanidad en su conjunto”, señaló Druckmann. “Hay cierto solapamiento entre Jesse y Joel, porque creo que en circunstancias similares, Joel habría votado de la misma manera ”, añadió.

En el final de temporada, la serie da más detalles sobre la guerra entre los WLF y los Serafitas, un conflicto del que los espectadores conocen, por el momento, poca información: “Tengo tantas preguntas, y sé que la audiencia también. Quiero asegurarles que esas preguntas son correctas y serán respondidas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo empezó esa guerra? ¿Por qué? ¿Cómo surgieron los Serafitas? ¿Quién es el profeta? ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere Isaac? ¿Qué sucede al final del episodio 7? ¿Qué es esa explosión? ¿Qué significa todo esto? Todo quedará claro”, prometió Mazin.

Finalmente, los responsables de The last of us se pronuncian sobre la última escena del episodio, en la que Abby mata a Jesse y apunta a Ellie con su arma antes de que la ficción ofreciese un fundido a negro en el que se escuchó un disparo. Tras este intrépido momento, comenzó una secuencia final en la que se pudo ver a Abby despertando -en forma de flashback- durante el primer día en Seattle de Dina y Ellie.

“No vimos lo último de Kaitlyn Dever (Abby), ni lo último de Bella Ramsey (Ellie), ni lo último de Isabela Merced (Dina), ni lo último de muchas otras personas que actualmente están muertas en la historia”, avanzaron los creadores, que anticipan también que tras la muerte de Jesse, la relación de Dina y Ellie se verá afectada: “Quiero decir, ¿cómo no iba a tener un impacto drástico, especialmente cuando él es el padre de ese bebé, pero también un amigo muy cercano, una expareja? Sí, va a significar muchísimo”, concluyó Druckman.

Bella Ramsey valora el final de la temporada 2 de 'The last of us'

Esa escena final en la que se anticipa que la tercera temporada de The last of us ofrecerá los hechos de los tres días de Dina y Ellie en Seattle pero desde el punto de vista de Abby levantó dudas sobre la presencia de Bella Ramsey (Ellie) en la próxima tanda de episodios. Algo sobre lo que la propia actriz se pronunció en palabras a Variety.

“Sé que voy a estar ahí, pero no tanto como la segunda temporada. Tuvimos conversaciones sobre eso. Tengo una vaga idea de lo que va a ser, pero no puedo decírtelo”, declaró la intérprete, que habló sobre el abrupto desenlace de la temporada, con ese cara a cara entre Ellie y Abby. “Fue muy difícil. Sentía que debíamos continuar, porque fue muy duro simplemente parar la historia”, expresó.

Sobre la tensión de esa secuencia final, Ramsey declaró que “fue una escena de locos”: “Rodamos esa parte un par de veces, el balance era muy difícil porque estaban pasando muchas cosas trágicas ante sus ojos pero al mismo tiempo por fin tenía a su objetivo ante ella”, recuerda antes de reflexionar sobre cómo está afrontando Ellie la escalada de violencia de su plan de venganza. “Ellie se da cuenta que se convirtió en aquello que odia. Ahora está viendo las secuelas de sus actos guiados por la venganza sin pararse a pensar un solo momento”, concluyó.