Un agente federal de ICE asesina con disparos a quemarropa a otra persona en Minneapolis

Nuevo tiroteo mortal en las calles de Minneapolis. Un agente federal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) disparó este sábado a otra persona a quemarropa en Minneapolis. El hombre murió a causa de los disparos, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, a The Minnesota Star Tribune.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, O'Hara dijo: “Según la información de la que disponemos, que es muy limitada, se trata de un hombre blanco de 37 años, residente de Minneapolis, y creemos que es ciudadano estadounidense. No hemos recibido ningún informe oficial sobre lo que provocó el tiroteo, pero hemos visto el video que circula en las redes sociales. Nuestra exigencia es la siguiente: que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación efectiva de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la calma. Reconocemos que hay mucha indignación y muchas preguntas sobre lo sucedido, pero necesitamos que la gente mantenga la calma. En este momento hay una concentración ilegal; la policía de Minneapolis ha dado múltiples advertencias para que la multitud se disperse. Pedimos a la gente que evite la zona y que se retire si se encuentra allí. Pedimos a todos que mantengan la calma y, por favor, no destruyan nuestra propia ciudad”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló por su parte: “Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a uno de nuestros conciudadanos y disparándole hasta matarlo. ¿Cuántos residentes más? ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que termine esta operación? ¿Cuántas vidas más tienen que perderse antes de que esta administración se dé cuenta de que una narrativa política y partidista no es tan importante como los valores estadounidenses?”

Frey añadió: “¿Cuántas veces más tendrán que suplicarle los líderes locales y nacionales, Donald Trump, para que ponga fin a esta operación y reconozca que no está generando seguridad en nuestra ciudad? Hemos visto este tipo de operaciones en otros lugares, en otros países, pero no aquí en Estados Unidos, no de una manera en que una gran ciudad estadounidense sea invadida por su propio gobierno federal. Estoy harto de que me digan que los miembros de nuestra comunidad son responsables de la hostilidad en nuestras calles. Estoy harto de que me digan que nuestros funcionarios electos locales son los únicos responsables de calmar la situación. Justo ayer, vimos a 15.000 personas protestando pacíficamente en las calles, alzando la voz, defendiendo a sus vecinos. Ni una sola ventana rota, ni un solo herido. Esas protestas pacíficas encarnan los mismos principios sobre los que se fundaron tanto Minneapolis como Estados Unidos. Por el contrario, la fuerza militarizada masiva y los agentes no identificados que están ocupando nuestras calles son lo que debilita a nuestro país. Eso es lo que erosiona la confianza tanto en las fuerzas del orden como en la democracia misma”.

“Sus nietos les preguntarán qué hicieron para evitar que esto volviera a suceder, para asegurarse de que los elementos fundamentales de nuestra democracia fueran sólidos como una roca. ¿Qué hicieron para proteger su ciudad? ¿Qué hicieron para proteger su nación?”, se preguntó Frey: “La invasión de estos agentes enmascarados fuertemente armados que deambulan por las calles de Minneapolis, envalentonados con sensación de impunidad tiene que terminar”.

Rachel Sayer, directora del Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Minneapolis, dijo por su parte: “Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los efectos de esta terrible situación. Mi experiencia se centra en la respuesta humanitaria internacional en zonas de conflicto como Yemen, Haití, Siria, Irak y Ucrania. Lo que he visto aquí es lo mismo que he visto allí: una entidad poderosa que aterroriza a la población de forma violenta e intencionada, infundiendo miedo para que la gente no se atreva a salir de casa, impidiéndoles ganarse la vida y obligando a los niños a abandonar la escuela. Esto tiene un impacto duradero que se transmite de generación en generación”.

Un video difundido en un reel de Facebook y rebotado por BT muestra a agentes federales inmovilizando a un hombre en el suelo, antes de que uno de los agentes saque su arma y dispare repetidamente.

De momento, se desconoce la identidad del hombre tiroteado.

Según el Departamento de Seguridad Naiconal (DHS), “a las 9.05 am, mientras agentes del DHS llevaban a cabo una operación en Minneapolis contra un migrante indocumentado buscado por agresión violenta, un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm, como se muestra en la imagen. Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. En breve se darán a conocer más detalles sobre el enfrentamiento. Temiendo por su vida y la de sus compañeros [argumento legal para ser usado ante un tribunal], un agente efectuó disparos en defensa propia. Los paramédicos presentes en el lugar brindaron atención médica de inmediato al sujeto, pero este fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El sospechoso también portaba dos cargadores y no tenía identificación; esto parece indicar que se trataba de una persona que buscaba causar el mayor daño posible y atacar a las fuerzas del orden. Aproximadamente 200 manifestantes llegaron al lugar y comenzaron a obstaculizar y agredir a los agentes. Se implementaron medidas de control de multitudes para garantizar la seguridad del público y de los agentes.

No obstante, de acuerdo con el vídeo, el hombre ya no tenía el arma cuando fue tiroteado.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, dijo el gobernador de Minneapolis, Tim Walz: “El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”

Este nuevo tiroteo por agentes federales se produce después del asesinato de Renée Good, el pasado 7 de enero, y de la gran movilización vivida en Minnesota este viernes contra el autoritarismo de Trump y los abusos de su policía antimigración, el ICE.

“Tenemos conocimiento de las noticias sobre otro tiroteo en el que participaron agentes federales en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. Estamos trabajando para confirmar más detalles. Pedimos al público que mantenga la calma y evite la zona”, afirmó el Ayuntamiento.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a Associated Press mediante un mensaje de texto que la persona portaba un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “en desarrollo”.

Tras el tiroteo, los transeúntes se congregaron y gritaron insultos a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Los agentes respondieron con bombas de humo.