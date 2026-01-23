La Casa Blanca difunde una foto manipulada de una detenida en una protesta contra el ICE para hacer creer que estaba llorando

Usar la cuenta oficial de X de la Casa Blanca para difundir una imagen modificada de una detenida en una protesta contra el ICE en Minnesota para hacer creer, erróneamente, que se encontraba llorando. Esto es lo que está haciendo la Administración Trump en estos momentos, y lo defiende de la siguiente manera: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará, y los memes continuarán”.

La imagen manipulada muestra el arresto de Nekima Levy Armstrong, una destacada abogada de derechos civiles, quien junto a otras dos personas involucradas en una protesta contra el ICE, fueron detenidas este jueves tras interrumpir un servicio religioso en una iglesia de Saint Paul (Minnesota). Se les acusa de un delito federal contra la libertad religiosa.

Las detenciones se produjeron mientras el vicepresidente de EEUU, JD Vance, se encontraba en Minnesota. En declaraciones en Minneapolis, instó a las fuerzas policiales estatales y locales a colaborar con las federales, y dijo que los manifestantes deben dejar de interponerse en su camino.

La fiscal general, Pam Bondi, informó del arresto de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X este jueves.

El domingo, los manifestantes entraron en la iglesia Cities Church de Saint Paul (Minnesota), donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejerce de pastor religioso.

Bondi publicó más tarde en X que se había detenido a una segunda persona, seguida de un tercer arresto anunciado por el director del FBI, Kash Patel en relación con el grupo que interrumpió los servicios religiosos coreando “Fuera ICE” y “Justicia para Renée Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

A raíz de la detención de Nekima Levy Armstrong, la Casa Blanca decidió publicar una foto manipulada para hacer creer que lloraba durante su arresto.

La misma imagen, pero sin manipular, fue difundida este jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Los investigadores de Seguridad Nacional y los agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, quien desempeñó un papel clave en la organización de los disturbios en la iglesia de Saint Paul, Minnesota. Se le acusa de un delito federal. La libertad religiosa es la base de los Estados Unidos: no existe el derecho de la primera enmienda a impedir que alguien practique su religión”.

La Casa Blanca explicó en X, a través de un portavoz: “Una vez más, a las personas que sienten la necesidad de defender de forma automática a los autores de delitos atroces en nuestro país, les transmito este mensaje: la aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán. Y concluyó el mensaje a la manera que lo suele hacer Donald Trump: ”Gracias por su atención en este tema“.