El ICE detiene en Minnesota a cuatro niños, entre ellos uno de cinco años

Los responsables del distrito escolar de Columbia Heights, Minnesota, informaron este miércoles de que cuatro estudiantes fueron detenidos recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Distrito Escolar Público de Columbia Heights explica que el martes detuvieron a dos niños, entre ellos un chico de 17 años que se dirigía al colegio. Lo sacaron de su coche y se lo llevaron. Las escuelas difundieron las imágenes de la detención de un menor de cinco años.

Por la tarde, Liam Ramos, de 5 años, fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa cuando llegaba del colegio. Las autoridades escolares afirman que el niño fue utilizado como cebo para llamar a la puerta y pedir que les dejaran entrar, permitiendo así a los agentes comprobar si había alguien más en la casa.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años? No me pueden decir que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento”, afirmó la directora del centro, Zena Stenvik.

Hace dos semanas, una estudiante de 10 años de cuarto grado fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria con su madre. Durante la detención, la niña llamó por teléfono a su padre para decirle que los agentes del ICE la llevaban a la escuela. El padre acudió a la escuela y descubrió que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.

Las autoridades escolares afirman que tanto los niños como sus padres se encuentran recluidos en un centro de detención en Texas.

Según ellos, la familia de Liam Ramos está cumpliendo con los parámetros legales de EE.UU. y tiene un caso de asilo activo sin orden de deportación.

La escuela también ha declarado que no sabe qué ha ocurrido y alerta que esto le está sucediendo a estudiantes de todo el estado de Minnesota.

“Pedimos que se pongan en contacto con su representante en el Congreso para solicitar una resolución inmediata y pacífica de esta ocupación”, dijo Stenvik: “Por favor, ayúdennos a nosotros y a otras escuelas a volver a ser un lugar seguro donde todos tengan cabida y todos puedan triunfar”.

El distrito también cuenta con un abogado especializado en inmigración para ayudar a encontrar la manera de que los estudiantes regresen a Minnesota.

Mientras tanto, las autoridades del distrito afirman que el ICE sigue merodeando por sus escuelas, lo que mantiene en vilo a los niños, los padres y el personal escolar.