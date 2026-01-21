Trump anuncia “el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia” tras reunirse con el secretario general de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este miércoles un marco de acuerdo sobre Groenlandia. “Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”, anunció el mandatario en Truth Social.

“Esta solución”, dijo, “si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”.

Trump agregó: “Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero”.

Según Trump, “se están celebrando conversaciones adicionales sobre el Golden Dome en lo que respecta a Groenlandia”, y, dijo “se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones”.

“El vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial, Steve Witkoff, y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones y me informarán directamente”, sumó Trump.

Trump se ha reunido en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A ese foro económico ha llegado Trump en plena tensión creciente por su ambición anexionista sobre Groenlandia, territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN, así como con Canadá. “Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal situado, que puede desempeñar un papel fundamental en la paz y la protección mundiales”, ha afirmado Trump sobre Groenlandia, y ha lanzado un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos mucho; o podéis decir que no y lo recordaremos. Una América fuerte y segura significa una OTAN fuerte, y esa es una de las razones por las que trabajo cada día para garantizar que nuestro ejército sea muy poderoso”.