Miles de personas se manifiestan en EE.UU. contra el autoritarismo de Trump tras el asesinato del ICE

Es una de las promesas electorales de Donald Trump que más apoyan los suyos. Pero, también, la lucha contra la migración se ha convertido en una de las políticas que mejor ejemplifican la deriva autoritaria de Donald Trump. Y eso es lo que señalan las diversas movilizaciones que se han sucedido este martes en Washington DC, Houston, Atlanta, Miami y Los Ángeles, entre otras ciudades.

Las movilizaciones se producen un día después de la conmemoración de Martin Luther King –el tercer lunes de enero– y en vísperas de la huelga convocada en Minneapolis para este viernes por el asesinato de Renée Nicole Good, mujer de 37 años y con tres hijos tiroteada por un agente del ICE.

En lugar de investigar la acción del agente del ICE, el Gobierno federal ha lanzado una investigación federal contra las autoridades de Minnesota por supuesta “obstrucción” a las tareas de la policía anti migración.

Así, el Departamento de Justicia ha citado este martes a cinco altos cargos del estado de Minnesota, entre ellos su gobernador, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar la labor de los agentes federales migratorios, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informa Efe.

Walz dijo en un comunicado: “Hace dos días fue Elissa Slotkin [senadora por Michigan que pidió a los militares no seguir órdenes ilegales]. La semana pasada fue Jerome Powell [presidente de la Fed]. Antes de eso, Mark Kelly [senador por Arizona que grabó el vídeo con Slotkin]. Utilizar el sistema judicial como arma y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria. La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renée Good es el agente federal que le disparó”.

Cerca de 3.000 agentes federales de inmigración han sido enviados a Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado este despliegue masivo como la mayor operación de su historia.

La presencia de agentes federales ha provocado una reacción local generalizada, lo que ha desencadenado protestas y enfrentamientos, especialmente tras el asesinato de Renée Good por parte de un agente del ICE la semana pasada.

Walz y Frey, ambos demócratas, han denunciado abiertamente el despliegue federal en las Ciudades Gemelas, acusando a los agentes federales de crear caos y socavar la seguridad pública con tácticas agresivas.

La investigación federal se centra en una ley federal, según informa la CBS, que tipifica como delito que dos o más personas conspiren para impedir que los agentes federales desempeñen sus funciones oficiales mediante “la fuerza, la intimidación o las amenazas”.