China se prepara para batir otro récord: está a punto de estrenar el tren bala más rápido del mundo

Hace unas semanas, el país liderado por Xi Jinping inauguró el puente del Cañón Huajiang. El paso ubicado a 625 metros de altura le sirvió a China para superarse a sí misma y batir el récord del puente más alto del mundo. Ahora el gobierno está a punto de lograr un nuevo hito: poner en marcha el tren bala más rápido del planeta, capaz de superar los 450 kilómetros por hora.

Los trenes bala están diseñados para viajar a velocidades mucho más rápidas que los convencionales. En España, por ejemplo, los trenes de alta velocidad como el AVE pueden alcanzar los 300 km/h, aunque su velocidad comercial media es de 222km/h. En el caso de China, hablamos del CR450, el último tren de alta velocidad desarrollado por la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) que, en pruebas recientes, alcanzó los 453 km/h entre Shanghái y Chengdu.

El medio de transporte superó así a su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera por la vía ferroviaria china a 350 km/h. Para hacernos una idea del impacto de CR450, la velocidad del nuevo tren bala permitiría viajar entre Madrid y Barcelona en apenas una hora y 10 minutos (frente a las dos horas y media que tarda ahora un tren como el AVE).

El nuevo diseño es capaz de acelerar hasta 350 km/h en solo 4 minutos y 40 segundos, lo que supone 100 segundos más rápido que el modelo anterior. Para conseguirlo, el CR450 incorpora mejoras significativas: un diseño aerodinámico con un morro de 15 metros, una estructura más ligera que reduce la resistencia al aire y un sistema eléctrico mejorado que reduce el consumo energético.

El objetivo es reducir significativamente los tiempos de viaje de larga distancia, ofreciendo una alternativa más rápida al avión y también más ecológica en términos de emisiones contaminantes. Si todo va según lo previsto, el tren fabricado por la empresa estatal se pondrá en funcionamiento durante los primeros meses de 2026.

El sistema ferroviario de China

El desarrollo del tren CR450 refleja el impresionante avance tecnológico que China está haciendo en su transporte ferroviario. El país tiene actualmente la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del mundo, y sus últimas innovaciones demuestran que el gobierno quiere seguir apostando por este tipo de movilidad.

En junio de este año, el país inauguró la Chongqing East Railway Station, considerada la terminal ferroviaria más grande del planeta. Con 1,22 millones de metros cuadrados, su extensión equivale a 170 campos de fútbol. En total, cuenta con 15 plataformas y 29 vías, y puede llegar a mover hasta 16.000 pasajeros al día sin que haya congestión dentro de la estación.