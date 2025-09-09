El Ejército de Israel ordena evacuar toda la ciudad de Gaza ante su ofensiva final

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó esta madrugada a los residentes de Ciudad de Gaza evacuar por completo la urbe. La orden se produce en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto.

“A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste”, escribe en su cuenta de X.

Una infografía que acompaña el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas. La localidad se ve además azotada por la hambruna causada por las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria.

Decenas de miles de personas ya abandonaron la ciudad debido a que Israel intensificó sus bombardeos, y las carreteras que conducen al sur están repletas de residentes que transportan sus pertenencias en carros y camiones.

“Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi”, añade, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados.

Adraee asegura que el Ejército israelí “está decidido a eliminar a Hamás” y que “operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave”.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

“El desplazamiento forzado de toda una población —incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad— tras meses de deterioro de las condiciones de salud, inseguridad alimentaria e incluso desnutrición, en zonas superpobladas y sin recursos para absorberlos, no hace más que agravar el riesgo para su salud y para la salud pública en general”, ha señalado el Foro Humanitario de Gaza, organización israelí formada por expertos y organizaciones humanitarias.