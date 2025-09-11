Elon Musk pierde el título de hombre más rico del mundo ante Larry Ellison, cofundador de Oracle

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, acaba de arrebatar el título de hombre más rico del mundo a Elon Musk. El vuelco se ha producido en la madrugada del miércoles, según Bloomberg, como consecuencia de que las acciones del gigante del software se dispararan más de un tercio en unos minutos.

En efecto, la fortuna de Ellison se disparó en 101.000 millones de dólares a las 10.10 de Nueva York, después de que Oracle Corp. anunciara resultados trimestrales que superaron las expectativas gracias a los grandes acuerdos con OpenAI y la transformación de Nvidia Fuel Cloud, y afirmara que prevé un mayor crecimiento.

Ellison, de 81 años, tiene ahora un patrimonio de 393.000 millones de dólares, según Bloomberg, varios miles de millones más que Musk, quien fue el más rico del mundo durante cuatro años consecutivos.

Las acciones de Oracle, que ya habían subido un 45% este año hasta el cierre del martes, se dispararon un 41% el miércoles después de que la compañía anunciara un importante aumento en las reservas y presentara unas perspectivas ambiciosas para su negocio de infraestructura en la nube. Se trata del mayor aumento diario de la compañía en su historia.

Las acciones de Tesla, una de las principales inversiones de Musk, se han movido en la dirección opuesta a las de Oracle, con una caída del 14% en lo que va de año. El consejo de administración de la compañía ha propuesto un enorme paquete salarial para Musk que, si logra cumplir una serie de ambiciosos objetivos, podría convertirlo en el primer billonario del mundo.

El cambio en el ranking se produjo tras las ganancias de Oracle, impulsado por encargos multimillonarios de clientes a medida que la carrera de la inteligencia artificial se intensifica.

Forbes, otra publicación con una larga trayectoria en el recuento de las personas más ricas del mundo, aún mantiene a Musk en la cima, con 439.000 millones de dólares.

Bloomberg estima su patrimonio neto en 385.000, en cambio: la diferencia radica en cómo ambos calcular el valor de SpaceX, la compañía de cohetes de Musk, entre otras participaciones privadas.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez en 2021, antes de perder el título ante Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., y Bernard Arnault, de LVMH. Lo recuperó el año pasado y lo mantuvo durante poco más de 300 días.