El FBI publica un video del supuesto asesino de Charlie Kirk huyendo del lugar del tiroteo

El FBI empezó el día diciendo que tenía fotos e imágenes del supuesto asesino de Charlie Kirk y que confiaba lograr identificarlo. Pero, 13 horas después, terminó el día publicando las fotos y el video y pidiendo ayuda a la ciudadanía porque las horas pasan y el sospechoso sigue a la fuga. Además, se ofrecen 100.000 dólares de recompensa “por información que conduzca a la identificación y arresto de la(s) persona(s) implicada(s) en el asesinato de Charlie Kirk”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que compartirían “un fragmento del video que tenemos del sospechoso, así como algunas imágenes nuevas para que reciban la mayor atención posible para que podamos obtener ayuda del público para rastrear a este ser humano malvado”.

El comisionado Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dio a conocer imágenes en las que se veía el edificio donde el tirador hizo el disparo caminando por tejado hasta descender por una esquina y caer al suelo. “Al hacerlo, dejó algunas huellas de palmas, hay algunas manchas y buscamos ADN en algunos lugares”,dijo Mason, quien agregó que “hay una huella de zapato donde creemos que el sospechoso usa zapatillas Converse. Es importante observar su camiseta negra, sus pantalones negros. Todos estos son elementos identificables que buscamos en las imágenes”.

En las fotos se ve al sospechoso con “una camiseta muy distintiva con una bandera estadounidense y un águila. También hay una gorra de béisbol con un triángulo y unas gafas de sol. Pedimos al público que busque e intente identificar si conocen a alguien que tenga esos artículos o que haya sido visto usándolos”.

Una vez que el sospechoso logró bajar del techo, se mueve “por la zona verde que rodea el estacionamiento. Después de cruzar la calle, se adentra en la zona boscosa”, explica Mason, quien añade: “Hemos publicado esto y seguiremos haciéndolo”.

“En este momento, les brindamos la información más reciente, siendo lo más transparentes posible con todo lo que tenemos, explica el gobernador: ”Hasta ahora, hemos recibido más de .7000 pistas y avisos. Cabe mencionar que el FBI no había recibido tantas pistas digitales del público desde el atentado de la Maratón de Boston. Contamos con 20 colaboradores federales, estatales y locales que trabajan codo con codo para encontrar a la persona que cometió este horrible crimen. Con su apoyo, hemos completado casi 200 entrevistas. Como ya saben, el FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto del responsable del asesinato de Charlie Kirk“.

El pedido de las autoridades

“Seguimos implorando al público que apoye esta investigación y aporte cualquier información. Esperamos sinceramente que este video y las nuevas fotos generen aún más pistas que estamos procesando. Contamos con un equipo increíble a nivel estatal y federal que trabaja en conjunto para procesar estas pistas. Saldremos a entrevistar a cualquier posible persona de interés o sospechoso. Pero necesitamos, de nuevo, toda la ayuda posible. Cualquier video o foto que tenga disponible para el público debe enviarse a nuestra línea de información para medios digitales También puede proporcionar información general sobre el tiroteo llamando al 800. Tenemos personal en todo el país que está ayudando a llevar ante la justicia al responsable de Charlie Kirk y su familia. Como se mencionó, se está procesando mucha evidencia forense en este momento, tanto en el laboratorio estatal como en los laboratorios federales de la costa este. Estamos trabajando en conjunto. También agregamos una nota para quienes pasan tanto tiempo en las redes sociales. Vamos a atrapar a esta persona. Hemos estado trabajando con nuestros abogados para preparar todas las declaraciones juradas necesarias para poder solicitar la pena de muerte en este caso. Y eso ocurrirá aquí en el estado de Utah”, explicó el gobernador Mason.

Según Trump, el sospechoso del asesinato de Kirk “está detenido”

“Tenemos al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk bajo custodia”. Así anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, que la persona que buscaban “está detenido”. Lo hizo en una entrevista con Fox News horas después de que el FBI difundiera imágenes del sospechoso.

“Creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, agregó el presidente de EEUU: “Todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador. Todos hicieron un gran trabajo. Se ha trabajado muchísimo en los últimos dos días y medio”, confirmó Trump: “Alguien muy cercano a él lo delató”.