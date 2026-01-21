El Gobierno iraní informó más de 3.100 muertes durante las protestas de diciembre-enero

La televisión estatal iraní IRIB informó este miércoles que 3.117 personas murieron durante los disturbios registrados a fines de diciembre, según datos de la Organización Médica Forense del país. Se trata de la primera cifra oficial de fallecidos publicada por el Gobierno desde el inicio de las protestas.

Hasta ahora, las autoridades habían reconocido la existencia de “varios miles” de muertes, pero sin brindar un número preciso. De acuerdo con el informe difundido por IRIB, 2.427 de las personas fallecidas fueron identificadas como “civiles inocentes y miembros de las fuerzas de seguridad”.

Cifras oficiales y estimaciones independientes

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra de muertos a 4.560, aunque esa estimación no fue verificada de manera independiente.

En paralelo, la agencia semioficial iraní Tasnim informó que durante las protestas más de 460 edificios gubernamentales resultaron dañados o incendiados, al igual que más de 700 bancos. También reportó ataques contra al menos 480 mezquitas.

Origen de las protestas y respuesta del Gobierno

Las manifestaciones estallaron en decenas de ciudades iraníes a fines de diciembre, luego de una fuerte depreciación del rial, en un contexto de deterioro económico. Según el Gobierno, las protestas comenzaron de manera pacífica, pero derivaron en episodios de violencia, especialmente los días 8 y 9 de enero, con víctimas fatales y daños a bienes públicos.

Las autoridades reconocieron el malestar social y afirmaron estar dispuestas a atender los reclamos económicos, aunque advirtieron contra la violencia y el vandalismo. Al mismo tiempo, atribuyeron los hechos más graves a la injerencia de Estados Unidos e Israel.

En un artículo publicado el martes en el Wall Street Journal, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi sostuvo que la “fase violenta de los disturbios duró menos de 72 horas” y aseguró que fue contenida por las fuerzas de seguridad. También afirmó que las amenazas estadounidenses “incentivaron a los conspiradores” a provocar el “máximo derramamiento de sangre”.

Araghchi señaló que Irán “siempre elegirá la paz sobre la guerra”, aunque advirtió que, ante nuevos ataques, las fuerzas armadas responderán “con todo lo que tienen”, en contraste con la “moderación” mostrada por Teherán en junio de 2025.

