Las grabaciones con pedidos de coimas colocan al gobierno español contra las cuerdas

Un Gobierno contra las cuerdas. La implicación del 'número tres' del PSOE en el escándalo de corrupción por el que presuntamente se arreglaban adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales sitúa al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en el momento más delicado de su presidencia. Aunque el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mantuvo en público y en privado hasta el último momento que jamás participó en hechos delictivos, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo contenido adelantó elDiario.es, lo dejó al descubierto como uno de los supuestos integrantes de la trama corrupta. Y a partir de ahí se sucedió todo. A primera hora de la tarde del jueves, Cerdán renunció empujado por Sánchez. Y el presidente español compareció después en la sede de su partido para “pedir perdón” a la ciudadanía y desechar la hipótesis de un adelanto electoral.

“Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Pero han aparecido indicios y son graves, muy graves. Por eso quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él”, dijo Pedro Sánchez desde la sala de prensa de la sede socialista de Ferraz, el lugar elegido para dar explicaciones como gesto inequívoco de intentar desvincular al Gobierno que preside del escándalo detonado en el seno de su partido. “Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque esto no va de mí ni del PSOE. Esto va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país”, zanjó.

El jefe del Ejecutivo intentó así devolver los signos vitales al Gobierno y a su partido, paralizados desde la noche del miércoles y con la respiración contenida a la espera de respuestas. “Lo de Santos no es como lo de Ábalos, es incomparable, es mucho peor. Esto es un desgarro del que será difícil reponerse porque en Santos hemos confiado todo este tiempo, porque esto ocurre con él a los mandos del partido y como persona de la máxima confianza del presidente. Y porque esto, además, echa por tierra el argumento de una simple oveja negra”, admitía un miembro del Ejecutivo tras conocerse el informe.

Esa sensación de incendio descontrolado se extendió rápidamente por el Congreso entre el grueso de socios parlamentarios del PSOE y entre las propias filas socialistas, donde todo el mundo coincide en señalar la “profunda decepción” con su secretario de Organización y las implicaciones políticas de este caso. Algunos dirigentes de peso y ministros destacados apuntaron incluso a la necesidad “de una profunda crisis de gobierno”, además de una renovación de la cúpula del partido, para hacer sostenible una legislatura ya atravesada por un grave escándalo de corrupción, justo el leitmotiv del aterrizaje de Pedro Sánchez en la Moncloa tras la moción de censura que desalojó al PP por el 'caso Gürtel'.

Pero el presidente rechazó cualquier tipo de paralelismo y renovó su compromiso con “un proyecto de regeneración democrática” que, asegura, continúa vigente. “No existe la corrupción cero, pero sí la tolerancia cero cuando esta se produce. Hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y hay organizaciones políticas que amparan y ocultan. Tengo muchos defectos, pero siempre he estado comprometido en la lucha contra la corrupción. Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político, en el que confían y del que dependen millones de personas, se puede ver afectado por la conducta de unos pocos. Pero, aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente. Y el Gobierno y el PSOE, cuando encuentra indicios de causas judiciales como esta, actúa”, aseguró el presidente.

Descartada de plano la disolución de las Cortes e incluso la crisis de Gobierno demandada entre sus propias filas, Sánchez se limitó a anunciar una renovación de la dirección del PSOE y una “auditoría externa” que arroje luz sobre si, por ejemplo, Cerdán y Ábalos pudieron contribuir con su presunta actividad ilícita a una hipotética financiación irregular del partido. Por ahora, la cita fijada en el calendario es el 5 de julio, fecha del comité federal en el que se oficializarán los cambios en la cúpula socialista, entre ellos el sustituto o sustituta de Cerdán.

“La sangre fría” de Cerdán

A medida que se conocieron los detalles del informe de la UCO que sitúan a Cerdán en el núcleo mismo de la trama corrupta, una de las sensaciones más extendidas en el PSOE durante la jornada fue la del impacto por la “sangre fría” de su secretario de organización. “Lleva dos años diciéndonos a la cara que no sabía nada. Anoche mismo llamó al presidente y volvió a darle su palabra de que jamás había participado en ninguna actividad ilícita y que eso no lo iba a poder sostener ninguna investigación. Y ha mantenido esa frialdad hasta el último instante. La verdad es que es impactante”, admitía abiertamente otro alto cargo del Gobierno consultado por este periódico.

La sucesión de los hechos desde que elDiario.es publicó el miércoles por la noche que el informe de la UCO situaba a Cerdán en una situación insostenible acredita esa actitud de huida hacia adelante. Esa misma noche del miércoles, un PSOE aún comandado por Cerdán lanzó un comunicado en el que rechazaba de plano las acusaciones. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”.

Según ha podido saber elDiario.es de personas cercanas al presidente, eso mismo se lo trasladó por teléfono a Pedro Sánchez tras la información adelantada por este periódico. Ya el jueves por la mañana Cerdán acudió al Congreso y atendió a las preguntas de la prensa para mantenerse en su postura. “Estoy muy tranquilo, porque no he cometido ninguna ilegalidad. Estoy completamente seguro de que ese informe no me va a implicar en ningún amaño. Cuando lo conozcamos, daré las explicaciones y convocaré una rueda de prensa”.

Pero en la Moncloa ya había una decisión tomada y esa rueda de prensa nunca se produjo. A la salida del Congreso, el ya exsecretario de Organización se dirigió a su despacho de la sede del PSOE y se reunió con parte de su equipo para “analizar el informe”. No tuvo mucho tiempo de hacerlo porque fue convocado al Palacio de la Moncloa donde, según el propio presidente, fue forzado a su renuncia.

En una carta remitida por el PSOE, Santos Cerdán anunció su dimisión como secretario de Organización y la entrega de su acta de diputado. “En defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado. Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna”.

Sobre la base de las grabaciones y los mensajes incautados, el informe de la UCO señala a Santos Cerdán como el encargado de “gestionar el monto y los pagos” de comisiones de las que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García. Solo por parte de la constructora Acciona, Ábalos y Koldo García habrían recibido 620.000 euros “gestionados” por el ‘número tres’ del PSOE.

Entre los elementos que utilizan los investigadores para apuntar a la implicación del ya 'exnúmero tres' socialista figuran cinco conversaciones entre Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos que indican la percepción de fondos y el reparto a cambio de las adjudicaciones de obra pública. En una de esas conversaciones entre Cerdán y Koldo García, mantenida en 2021, aluden a unas obras en Murcia y al pago de 550.000 euros. “550 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, afirma Cerdán. La Guardia Civil explica que Koldo García grabó a Cerdán y Ábalos hasta en cinco ocasiones entre 2019 y 2023.

El juez cree que en base a esa investigación hay indicios suficientes para sostener que Santos Cerdán, al igual que José Luis Ábalos, pudieron incurrir en delitos de organización criminal y cohecho. Un escándalo de máximo nivel en el partido que llegó a la Moncloa para desterrar los escándalos del PP y que ahora deja al Gobierno al borde del abismo.