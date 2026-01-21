Groenlandia pidió a su población almacenar provisiones básicas por cinco días

El gobierno de Groenlandia publicó un manual de preparación para emergencias en el que recomienda a los hogares contar con suministros básicos para al menos cinco días, como agua potable, alimentos no perecederos y productos sanitarios, ante la posibilidad de crisis o interrupciones prolongadas de servicios.

Según informaron medios locales, el documento fue presentado este miércoles por Peter Borg, ministro de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia, quien precisó que la guía aconseja almacenar tres litros de agua por persona y por día, además de comida suficiente para cinco jornadas y artículos esenciales como papel higiénico.

Autosuficiencia y preparación civil

El manual también incluye entre los elementos recomendados armas de caza, municiones y equipo de pesca, una mención que generó debate público. Borg aclaró que la inclusión de esos artículos responde a las condiciones particulares del territorio y a la tradición local de subsistencia, y subrayó que el objetivo no es “generar inseguridad”, sino fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante situaciones de emergencia.

Desde el Ejecutivo insistieron en que se trata de una política preventiva, orientada a mejorar la preparación civil frente a eventuales crisis climáticas, logísticas o de abastecimiento, frecuentes en regiones aisladas del Ártico.

Un trasfondo de tensión internacional

La publicación del manual se da en un contexto de creciente tensión geopolítica en torno a Groenlandia. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestar su interés en adquirir el territorio, una pretensión que ya había generado controversia durante su anterior mandato.

Además, Trump amenazó con imponer aranceles a productos de ocho países europeos que se oponen a esa iniciativa. En ese marco, el Parlamento Europeo resolvió este miércoles suspender la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, alcanzado en julio de 2025, como respuesta a las advertencias arancelarias de Washington.

Aunque las autoridades groenlandesas evitaron vincular de manera directa el manual con ese escenario internacional, la difusión de la guía ocurre en un momento en el que la seguridad, la autosuficiencia y el control del territorio volvieron a ocupar un lugar central en la agenda política de la isla.