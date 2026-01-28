Un juez federal bloquea la deportación del niño de 5 años detenido en Minneapolis y de su padre

Un juez federal interpuso una medida cautelar este martes que prohibe a los funcionarios de migración federales deportar a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre, o trasladarlos fuera de Texas, donde se encuentran actualmente detenidos tras su captura el pasado martes en Minneapolis.

Liam y su padre, Adrian Alexander Conejo Ramos, fueron detenidos en Minnesota en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registrada en videos y fotos, en las que se veían al pequeño Liam con un gorro azul de conejito y su mochila escolar.

Ambos se encuentran en el centro de detención del ICE en Dilley, una instalación en Texas diseñada para albergar a familias con niños menores de edad que han sido acusados de violar la ley federal de inmigración.

CBS News adelantó que el gobierno no podía deportar inmediatamente a Liam y a su padre, porque tienen casos pendientes en la corte de inmigración que aún no se han resuelto por completo.

En su orden del martes, el juez de distrito federal Fred Biery bloqueó cualquier intento de deportar a la familia “hasta nueva orden de este Tribunal”.

También prohibió al ICE trasladar al hijo y al padre fuera del Distrito Oeste de Texas “durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este tribunal”.

El niño y su padre fueron detenidos por el ICE el 20 de enero en el área de Minneapolis, donde la Administración Trump ha desplegado a unos 3.000 agentes federales de inmigración para desarrollar la mayor operación en la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS ha dicho que el padre de Liam es un migrante ecuatoriano que vive de forma irregular en EEUU y lo ha acusado de intentar evadir a los agentes del ICE cuando intentaron arrestarlos.

Un abogado de la familia, sin embargo, dijo que el padre de Liam no tiene antecedentes penales, una acusación que el DHS aún no ha refutado.

La semana pasada, Marcos Charles, jefe de la división de deportaciones del ICE, dijo que sus agentes tenían como objetivo al padre de Liam, no al niño, durante una operación de arresto el 20 de enero. Charles dijo que Liam estaba con su padre dentro de un vehículo cuando los agentes de ICE se acercaron a ellos.

Sergio Amezcua, un pastor que dijo haber hablado con la madre de Liam, afirmó que ella estaba “aterrorizada” durante el incidente.

“Los agentes del ICE intentaban usar al bebé para que ella saliera de su casa”, dijo Amezcua en CNN. “Pero los vecinos intervinieron. Le aconsejaron que no lo hiciera”.