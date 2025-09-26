eldiario.es
Entre abucheos

Netanyahu anuncia en la ONU que seguirá con el genocidio en Gaza: “Aún no hemos terminado”

Netanyahu, en la ONU.
Andrés Gil

Nueva York —

Benjamín Netanyahu habló este viernes en Naciones Unidas, y lo hizo después de una sonora silbatina a su llegada y muchas delegaciones abandonando el plenario. Netahyahu pudo hablar en la Asamblea de la ONU, cosa que no pudo hacer Mahammud Abbas, presidente palestino, por el veto de EEUU a que viajara a EEUU. Y lo hizo mientras se celebraba una marcha en las calles de Nueva York contra su presencia en la ciudad, contra el genocidio que está cometiendo en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

“El eje del terror de Irán amenaza la paz de todo el mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando un programa masivo de armas balística, la intención es amenazar a Israel, EEUU y el resto del mundo. Desde Gaza enviaron terroristas de Hamas, el 7 de octubre cometieron actos inimaginables. En Siria, el dictador asesino Assad usó las fuerzas de Irán para seguir acorralándonos, los hutíes desde Yemen, Nasrala desde Líbano: hemos eliminado la máquina de matar de Hamas, y Hizbulá: ¿se acuerdan de los buscas? El mensaje les ha quedado claro”, dijo Netanyahu repasando el último año: “Destruimos el programa de armas nucleares de armas”:

“Así están las cosas hoy”, continuó el primer ministro israelí: “Quiero dar las gracias al presidente Trump por actuar con valentía. Prometimos que Irán no desarrollaría armas nucleares, y hemos cumplido: eliminamos una amenaza existencial para Israel. Tenemos que seguir muy atentos y no podemos permitir que Irán vuelva a rehacer sus arsenales. Las sanciones se tienen que aplicar. Gracias a la determinación de nuestro pueblo, Israel se recuperó de ese día tan oscuro para conseguir una de las victorias más importantes de la historia. Pero aún no hemos terminado: los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza, y prometen repetir el 7 de octubre, por eso queremos hacerlo lo más rápido que podamos”.

El primer ministro israelí mencionó a los rehenes aún en manos de Hamas: “He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que los rehenes puedan oír este mensaje: 'Héroes, os habla el primer ministro Netanyahu desde Naciones Unidas, no os hemos olvidado, vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa”.

“Gracias a los servicios secretos, les llega mi mensaje a los móviles de los gazatíes: deponed las armas, liberad a los rehenes ya”, sostuvo Netahyahu: “Si lo hacéis vivirés, si no, Israel os encontrará. Si Hamas acepta, Gaza será desmilitarizada, Israel controlará la seguridad, y habrá una autonomía con gazatíes y otros”.

Netanyahu también afirmó: “Nos enemigos nos odian por igual, Israel está luchando por todos ustedes: a puerta cerrada, muchos de los líderes que nos condenan públicamente, en privado nos dan las gracias y valoran los servicios secretos israelíes por las vidas que ha salvado en el mundo. El presidente Trump lo entiende mejor que ningún otro líder, y mostró al mundo que cuando Irán mata a estadounidenses y queman la bandera de EEUU e intentan matar al presidente de EEUU, él demostró que eso tiene un costo”.

“Pero, lamentablemente, muchos líderes representados en este salón, mandan un mensaje bien distinto. Sí, tras el 7 de octubre muchos apoyaron a Israel, pero ese apoyo se evaporó cuando Israel hizo lo que cualquiera, nos defendimos”, apuntó el premier israelí.

